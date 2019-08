A unidade de Curitiba da Companhia Athletica passou nos últimos seis meses a ser comandada diretamente pelo presidente da rede, Richard Bilton após a saída da antiga sócia da unidade. A mudança já vem movimentando a academia, com lançamentos de modalidades, atualizações e aumento de 15% no número total de alunos matriculados.

“O mercado fitness amadureceu nos últimos anos, com a inauguração de vários tipos de academias pelo Brasil, que é muito saudável para o negócio”, salienta Bilton. Hoje, no mercado brasileiro encontram-se diversos modelos de negócios, desde os focados em uma única modalidade aos que não oferecem personalização. “Estamos no mercado há 34 anos, desde então, focados na qualidade e oferendo ao aluno o acompanhamento nas atividades, variedade de aulas e opções a toda família”, ressalta.

Nesses últimos seis meses muitos alunos que haviam saído da Companhia Athletica Curitiba retornaram às atividades. “Sair de uma academia e ir para outra, consultar o mercado é super saudável”, avalia Bilton. E segundo ele, um dos diferencias da Companhia Athletica é o atendimento que se dá ao aluno. “O contato com cada aluno é imprescindível, tornando essa aproximação o nosso diferencial. E esse atendimento é realizado diretamente pelos gestores, fato que projetou positivamente a unidade de Curitiba”, reforça.

E como a inovação sempre foi a palavra chave da Companhia Athletica, no último mês a academia lançou em Curitiba a modalidade denominada “Orange Zone”, que vem lotando todos os horários. A aula é uma criação da rede dentro do estilo de treinos de alta intensidade, que é a febre do momento no universo fitness. Tem esse nome pela proposta de levar os alunos à chamada zona laranja, na qual os batimentos atingem de 84% a 91% da capacidade máxima e a queima calórica atinge o seu ápice. O objetivo é manter-se nessa frequência por, ao menos, 12 minutos. Assim, estará garantida uma queima contínua por 36h ou até 48h após o exercício.

“A Orange Zone mescla exercícios funcionais que são exibidos em TV’s que auxiliam na execução dos exercícios, aparelhos de remos e desafios nas esteiras, tudo disposto em diferentes estações. A dinamicidade dos exercícios é alta e variam com a proposta do dia, podendo ser treinos de força, potência ou resistência, mas, sempre com foco no alto gasto calórico”, explica Mônica Delattre, gerente técnica da Companhia Athletica Curitiba. Além do apoio do professor, há um monitoramento com frequencímetro, com o qual o aluno poderá controlar seus batimentos cardíacos.