Garantir o estoque em alta, investir em treinamento e atendimento e cuidar de sua imagem pessoal e de seu negócio ainda são fatores muito importantes para manter a empresa na rota dos clientes. Porém, com o crescimento da importância do mundo digital, é preciso abrir novos caminhos para se manter na lembrança de quem consome os seus serviços.

Segundo a Ebit|Nielsen, empresa de mensuração e análise de dados, a previsão para este ano é que o faturamento do setor cresça 15%, com vendas totais de R$ 61,2 bilhões. Além disso, os pedidos devem apresentar um aumento de 12%, chegando a 137 milhões, e o valor médio das compras deve ser de R$447 milhões, alta de 3%. De acordo com dados do Compre&Confie, empresa de segurança digital e inteligência de mercado criada pela ClearSale, houve crescimento nominal de 23% nas compras online no primeiro trimestre de 2019.

Para o consultor de negócios da ESIC Internacional, Alexandre Weiler, não importa qual o seu público-alvo, ele seguramente está na internet, seja para comprar online, para ser “influenciado/tocado” ou para interagir de forma relevante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), praticamente dois terços da população do país (69,8%) possuem conexão com a internet. O consultor lembra que a presença digital reduz a distância entre a empresa e o cliente, e abre novas possibilidades de negócios. “Não há mais barreiras nem mesmo quanto a idade, pois o segmento que hoje mais cresce no e-commerce é o acima de 60 anos”, afirma.

Unidade em Curitiba ao estilo Google

A startup curitibana ROIT Consultoria e Contabilidade anuncia sua mais nova sede, moderna e descontraída ao estilo Google. A empresa, que em 2019 lançou unidade no Vale do Silício, expandiu unidades em Brasília e Curitiba e divulgou participação no Distrito Fintech, em São Paulo, agora anuncia mais essa novidade.

Proporcionar um local de trabalho mais divertido e relaxante é uma tendência iniciada pela Google e que tem crescido muito, principalmente em empresas novas que estão em ritmo de desenvolvimento acelerado e apostando alto em inovações tecnológicas, que não permitem formalidades e estruturas engessadas.

Uma pesquisa realizada em 2018 pelo Ibope e encomendada pela Microsoft apontou que 90% dos profissionais entrevistados optam por um ambiente de trabalho mais modernizado na hora de se decidir por uma vaga. Por isso, a ROIT também decidiu apostar nessa estratégia para ver seus colaboradores ainda mais satisfeitos.

A startup curitibana já é conhecida por pagar salários muito acima do que é oferecido pelo mercado e prestar atendimento especial, como café da manhã no local de trabalho, massagens, churrascos e festas e até veículos que buscam e levam os colaboradores em casa. Mas, agora seus colaboradores de inovação terão ainda mais conforto e lazer com a nova sede que tem piscina aquecida, mesa de sinuca, tênis de mesa e até cama elástica. Além disso, a unidade comporta mais de 150 desenvolvedores e cientistas de dados. A nova sede da ROIT fica localizada na Rua Simão Bolívar, 1.344, Alto da Glória, em Curitiba.

Porto Itapoá registra recorde

O Porto Itapoá registrou no mês de agosto seu novo recorde em movimentação mensal de contêineres. Em julho, o Terminal já havia ultrapassado a marca de 40 mil unidades e, agora, em agosto, chegou a 41.920 contêineres movimentados.

Os destaques ficaram por conta das importações dry, com alta de 10,8% em relação a julho deste ano e, 41,7% em relação a agosto do ano passado. O transbordo, movimentação de contêineres que não utiliza o acesso rodoviário, apresentou um incremento de 9,5% em comparação ao mês anterior e, 63% na comparação com agosto de 2018.No acumulado do ano já são 283 mil contêineres (cerca de 470 mil TEUs), uma alta de 11,2% em relação ao mesmo período de 2018.

Crianças criam robôs no Paraná

Um grupo de crianças de Itapejara d”Oeste, no Paraná, colocou a mão na massa e aprendeu sobre cultura maker na última semana. O conceito, que tem como base a ideia de que todas as pessoas podem consertar, modificar e criar objetos com as próprias mãos, foi tema da Maratona de Robótica Aplicada promovida pelo Centro Social Marista Itapejara, que atende gratuitamente crianças e adolescentes de 6 aos 16 anos.

Os participantes da Maratona, realizada em parceria com o Sebrae Educação Empreendedora e a Startup Educa Maker, criaram protótipos de robôs que podem ajudar em tarefas diárias, em diferentes contextos, na área rural e urbana, como o robô para distribuir sementes na terra para o plantio ou fazer a coleta de lixo diretamente das lixeiras sem contato manual humano. Assim como o robô que alimenta pets enquanto os donos estiverem ausentes de casa. Tudo isso com material reutilizado. Os alunos contaram com a presença dos pais nas oficinas, e os projetos desenvolvidos e criados também podem ser aplicados em casa, com materiais reutilizados. “Esse já é um desafio para nosso futuro, desenvolver pessoas para que criem, explorem e acima de tudo pensem na sustentabilidade do planeta, que de uma forma ou de outra vai gerar grandes impactos sociais”, reforça a coordenadora pedagógica da unidade, Angela Vaiciunas.

Curitiba recebe o Fórum ABComm

Voltado para comerciantes, empresários de pequenas e médias empresas, o Fórum ABComm acontece em Curitiba, no dia 12 de setembro. O evento tem como objetivo mostrar a importância das ações de marketing digital para uma estratégia de geração de leads mais assertiva. Devido ao aumento do uso da internet na sociedade brasileira, com 181 milhões de pessoas conectadas, o equivalente a 69,8% da população com idade acima de 10 anos, de acordo com o IBGE, os negócios precisam se fortalecer no meio virtual.

A organização e realização do evento é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que reúne representantes de lojas virtuais e empresas nas áreas de tecnologia da informação, portais de notícias e serviços de marketing para trocar experiências e abrir espaço para que micro e pequenos empreendedores tenham participação nas discussões sobre o mercado digital brasileiro.

O Fórum ABComm conta com palestras de especialistas que abordam temas, como e-commerce, estratégias de mídias sociais, dicas de como progredir em tempos de crise e cases de sucesso. É uma grande oportunidade para entender e discutir o que de mais inovador está acontecendo no e-commerce no Brasil e no mundo, além de tratar de temas sobre Marketing Digital, Redes Sociais e Search Marketing.

De acordo com Mauricio Salvador, presidente da ABComm, o empreendedor está sempre antenado às inovações do comércio eletrônico. “Comprar pela Internet é uma realidade. O canal é visto como uma das melhores alternativas para driblar os impasses presentes no varejo físico”, afirma.

Marcas brasileiras mais valiosas

A Interbrand, consultoria global de marcas, anuncia o ranking das “25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas em 2019”. As cinco primeiras posições são Itaú, Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil. Este ano, duas novas marcas integram o ranking: SulAmérica, ocupando a 21ª posição, com um valor de marca de R$ 554 milhões, e a varejista Atacadão, com R$ 529 milhões, ocupando a 23ª posição.

Dezenove marcas da lista apresentaram uma variação positiva em 2019 e quatro tiveram crescimento percentuais relevantes em seus valores de marca em comparação com 2018:Magalu, com 46%, apresentando o salto mais expressivo do ranking, CVC e Localiza, ambos com 21%, e Assaí, que mesmo entrando na classificação somente há um ano, apresentou um incremento de 20%.

O valor total do portfólio das 25 marcas que compõem a edição deste ano do ranking cresceu 7,65%, ultrapassando os R$ 129 bilhões. De todas as marcas ranqueadas, somente quatro perderam valor – Antarctica, Cielo, BTG Pactual e Casas Bahia –, comparadas a 2018, ano em que nove marcas registraram desvalorização.