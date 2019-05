A tendinite é uma clássica lesão de sobrecarga (esforço repetitivo) que afeta um ou mais tendões, gerando muita dor, inflamação e até deformidades ósseas se a lesão for crônica. Os tendões são estruturas anatômicas que unem os músculos aos ossos dando movimento aos mesmos. Portanto, em todo corpo, onde há tendão, pode haver tendinite e no pé e tornozelo não seria diferente!

Tendinite é um problema comum entre pessoas que trabalham duro, com sobrecarga dos esforços. Ou são atletas que aumentam a intensidade ou mudaram o treinamento. Os sintomas incluem dor ao mobilizar o pé e tornozelo e, principalmente, ao longo do curso do tendão. Pode haver além da inflamação (calor, rubor, edema e dor) formigamento, pontada ou fisgada, devido à inflamação do nervo que rodeia o tendão.

Há uma série de tendões importantes no pé e no tornozelo que são fundamentais para a função diária, caminhada e esportes de impacto. Um período de recuperação é necessário para satisfazer as exigências crescentes sobre os tecidos. Se a recuperação for inadequada, isso influencia a não recuperação celular e leva à inflamação. Portanto, a inflamação do tendão é uma reação secundária.

Inicialmente, há irritação do revestimento externo do tendão. Isto é chamado peri ou paratendinite e conduz à degeneração do tendão, tornando-se mais espesso. O tendão torna-se então mais fraco e perde a sua força (tendinose), o que pode levar a uma ruptura completa ou parcial do tendão.

Tipos de pé como o pé plano e cavo e alterações no ciclo de marcha aumentam o risco de gerar uma tendinopatia . Fatores como apenas uma pisada “errada”, encurtamentos e outras pequenas alterações que já desequilibram a musculatura podem gerar o processo degenerativo e é por isso que uma avaliação ortopédica deve ser feita.

A radiografia simples é recomendada como o estudo de imagem inicial. Os resultados são geralmente normais, mas o estudo pode revelar calcificação do tendão, osteoartrite, ou um corpo livre.

Ultrassonografia pode mostrar áreas de tendinose e é útil para a obtenção de um exame dinâmico. A ressonância magnética também oferece boas imagens do tendão, especialmente se o tratamento cirúrgico está sendo considerado ou para avaliar a gravidade e excluir rupturas

Ana Paula Simões é Professora Instrutora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Mestre em Medicina, Ortopedia e Traumatologia e Especialista em Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte; e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.