Como lavar as mãos – passo a passo para ter uma boa higienização

Muitos não sabem, mas se atentar para a higienização das mãos pode ajudar na prevenção de uma série de doenças infecciosas. Isso acontece porque muitas das vezes a porta de entrada desses vírus bem como das bactérias são as mãos. Portanto saber como lavar as mãos é de suma importância para mantermos uma boa saúde.

Até porque usamos as nossas mãos para fazer praticamente tudo, como por exemplo manusear objetos bem como comer. Assim, constantemente as levamos ao rosto, ou seja, elas sempre estão entrando em contato com olhos, boca e nariz.

Desta forma podemos evitar doenças como:

Gripes e resfriados; Hepatite A; Leptospirose; Infecção por E.coli; Toxoplasmose; Infecção por salmonella;

Então ter conhecimento de como lavar as mãos bem como quando é um cuidado básico para assim evitarmos o contágio e propagação de diferentes tipos de doenças. Sendo especialmente importante a higienização em ambientes com elevado risco de contaminação, como por exemplo banheiros públicos e hospitais.

É recomendável lavar as mãos pelo menos 3 vezes ao dia, porém sempre que se usar o banheiro ou antes de comer é preciso higienizar as mãos, assim evitando doenças gastrointestinais. Além de ser especialmente indicado para quem cuida de bebês, bem como pessoas acamados ou com baixo sistema imune. Como por exemplo aidéticos ou pessoas em tratamento contra câncer.

Então é importante lavar as mãos quando:

Preparamos alimentos crus, como saladas ou sushi; Espirramos, tossimos ou mexemos no nariz; Tocamos em animais ou em objetos; Após mexer no lixo; Antes e depois de trocar fraldas de bebês bem como de pessoas acamadas; Antes de depois de visitar uma pessoa doente; Antes de depois de tocar em feridas, a exemplo quando trocamos os curativos. Sempre que percebemos que as mãos estão aparentemente sujas.

A importância da lavagem das mãos no combate do Coronavírus

Assim como outras doenças infecciosas causadas por vírus e bactérias, o Coronavírus também se prolifera pelo ar e contato. Ou seja, você pode contrair a gripe pelo ar, via espirro, tosse bem como por gotículas de saliva, além do contato direto. Desta forma, o ato de lavar as mãos pode ser um grande aliado na luta contra a doença.

Portanto é muito importe que a população saiba como lavar as mãos assim como tornar essa ato uma hábito. Além de fazer uso do álcool 70% além de evitar aglomerações. Sendo que o correto é que a lavagem seja completa, ou seja, lavar unhas, dorso da mão, entre os dedos, polpa digital bem como punhos.

Como lavar as mãos

Abra a torneira e molhe as mãos, e tente evitar o contato com a pia; Aplique sabonete na palma da mão (de preferência os líquidos), em quantidade suficiente para cobrir as superfícies das mãos (ou na quantidade recomendada pelo fabricante); Ensaboe as palmas das mãos, com o movimento de fricção; Esfregue a palma da mão direta sobre o dorso da esquerda, e vice-versa, entrelaçando os dedos; Entrelace os dedos friccionando-os nos espaços entre eles; Esfregue o dorso dos dedos com a palma da mão, em movimentos de vai e vem; Esfregue os polegares com o auxílio da palma da mão, em movimentos circulares; Friccione as polpas das digitais contra a palma da mão, estando ela fechada em concha bem como em movimentos circulares; Esfregue os punhos com as palmas das mãos, utilizando o movimento circular; Enxague as mãos retirando todo os resíduos de sabonete, assim como evite o contato coma torneira (ou seja, as torneiras automáticas bem como as que fecham sozinhas são as mais indicadas); Seque as mãos com papel toalha descartável, começando pelas mãos assim seguindo para os punhos. Confira o vídeo do passo passo de como lavar as mãos Qual sabonete usar?

Os sabonetes mais apropriados para a higienização das mãos no dia a dia é o sabonete comum, sendo os líquidos em especial. Desta forma, os sabonetes antibacterianos são mais indicados para clínicas e hospitais, assim como no cuidado de pessoas com feridas infecciosas. Como por exemplo, pessoas acamadas que acabam por desenvolver escaras.

Desta forma todo cuidado é pouco na hora de manter a nossa saúde em dia. E você, possui o hábito de lavar as mãos com frequência durante o dia?

Fontes: Anvisa, Secretaria da Saúde e Tua Saúde.