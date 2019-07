Delegações de sete países e um território concordaram em estabelecer um limite para a pesca de sauros do Pacífico. Esta é a primeira restrição do tipo determinada para evitar a diminuição da população dessa espécie.

O acordo foi estabelecido em uma reunião com três dias de duração da Comissão da Indústria Pesqueira do Pacífico Norte, que terminou na quinta-feira, em Tóquio.

O encontro reuniu representantes de todos os oito membros da comissão, que são Japão, China, Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Vanuatu.

Eles concordaram em restringir a captura de sauros no norte do Oceano Pacífico no próximo ano em 556.250 toneladas para todos os membros da comissão juntos.

Os estoques de sauros do Pacífico Norte têm diminuído para cerca de um terço em comparação aos estoques de 20 anos atrás. Estima-se que a população média de 2016 a 2018 tenha sido por volta de 20% abaixo do nível considerado suficiente para manter as reservas da espécie.