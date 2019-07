Novas sopas para o inverno

Para o almoço ou no jantar, novas sopas entram no cardápio de inverno do Vindouro, a partir desta quarta, 10 de julho. São elas: Creme de aipim com ragu de costela (R$ 24), Borscht com creme de raiz forte (R$ 24), Capeletti de frango em brodo de mandioquinha (R$ 29) e Caldo verde português (R$ 29), além da sopa de cebola à moda Paul Bocuse (R$ 34). Enfim, uma viagem por cozinhas internacionais e bons vinhos para acompanhar.

Mas vamos começar pela cozinha brasileira: o Creme de aipim vem com ragu de costela, formado pelo cozimento lento e contínuo da costela e, após, desfiado. Harmonização sugerida: Mirandelle L. Lurton Rouge, Bordeaux, 2017 (R$ 137).

Do Leste europeu, Borscht é uma releitura da nossa conhecida sopa da Ucrânia, Polônia, Rússia e Romênia. Bem aromática, é preparada com beterraba, batatas, costelinha de porco defumada e um leve toque de raiz forte. Que tal um Marquês de Borba Colheita, Alentejo, 2017 para acompanhar? (Promoção Vindouro/Porto a Porto, R$ 124 para a primeira garrafa e R$ 60 para a segunda garrafa que pode ser levada para casa).

Da Itália, o Capeletti é feito com massa artesanal e recheada com carne de frango, vem com brodo de mandioquinha, a batata salsa. Sugestão de vinho: Chianti, Villachigi Saracini, 2016 (R$ 132).

Clássico da cozinha portuguesa, o Caldo verde, feito com batatas, linguiça portuguesa e couve manteiga, é gostoso e esquenta o corpo e a alma. Vindouro sugere uma boa companhia com o vinho alentejano Lenda de Dona Maria, safra 2016. (R$ 110).

Presente no cardápio do Vindouro desde sua inauguração, em 2009, a Sopa de cebola à moda Paul Bocuse assemelha-se à que o chef criou em 1975 e foi servida pela primeira vez no Palácio do Eliseu, em Paris, para o então presidente Valéry Giscard d’Estaing. A do Vindouro é uma sopa de cebola tradicional e coberta por massa folhada assada. Harmonização sugerida: Château Reynon, Sauvignon blanc, Bordeaux, 2016 (R$ 154).

Anote: Rua Guarda-mor Lustosa, 129 (Via Rápida Centro-Cabral) – Juvevê. Reservas: 3027-0700 – vindouro.com.br.

P.S: A casa é tanto romântica quanto acolhedora.