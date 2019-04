Restaurant Week

Encerra dia 5 de maio a 19ª Curitiba Restaurant Week, um dos principais festivais de gastronomia do Brasil, que dessa vez tem como tema Do Campo à Mesa e 50 restaurantes.

Nesta edição, o Hospital Pequeno Príncipe será beneficiado com a tradicional ação social do evento. “Acreditamos que esta ação pode ajudar muitas crianças e, de certa forma, ficamos felizes por poder fomentar esse importante papel social”, observa com o idealizador da Restaurant Week no Brasil, Fernando Reis Jr.

Em 2018, a parceria com a Restaurant Week rendeu ao Hospital Pequeno Príncipe quase 30 mil reais nas duas edições do evento. O total arrecadado foi usado para o custeio e aquisição de insumos e medicamentos não cobertos pelo SUS.

Os 50 restaurantes estão oferecendo um cardápio exclusivo com opções de entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos. O almoço custa R$ 46,90 + R$ 1 de doação, e no jantar, R$ 58,90 + R$ 1 de doação, somando um total de R$ 59,90.

Mas, atenção também para a “cereja do bolo”. Para esta edição, os chefs de todos os estabelecimentos participantes preparam menus especiais e dedicaram suas criatividades na elaboração de sobremesas surpreendentes.

No cardápio do Baraquias consta como sobremesa o Malabie um manjar árabe, creme é aromatizado com almíscar e flor de laranjeira, com calda de damasco. O Bull Prime oferece Mousse de chocolate branco com amêndoas. No Cabaña Montefusco, Cheesecake desconstruído. O Cenacolo, em seu jantar, oferece a Torta banoffe, uma mistura de banana e doce de leite. No jantar do Extasia, opção de sobremesa o Choux Cream, recheado com leve creme de gengibre. O Full Jazz durante o jantar, tem Ella 7 Duke, uma torta de massa de churros, sorvete de creme e maçã caramelizada La Pasta Gialla coloca em seu cardápio Frutas vermelhas com sorvete de mascarpone e crocante de merengue italiano. O italiano Pescara, tem em seu menu especial de sobremesa no período do almoço, um tiramissu, com a receita tradicional com mascarpone italiano. Tanto para o período do almoço, quanto para o jantar, o Sel El Sucre disponibiliza um mini bolo de chocolate com chantilly de baunilha No restaurante Casa Varela, a sobremesa é Brownie com sorvete artesanal de mirtilo.

A lista dos restaurantes e seus cardápios estão no site www.restaurantweekbrasil.com.br.