Carne de Onça

Encontro em mesa de bar pede boa conversa, boas risadas, gente animada, bebida legal e sempre um petisco para acompanhar. A carne de onça é um dos pratos mais procurados, tanto que, por lei municipal de setembro de 2016, foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da Cidade de Curitiba e tem um evento só seu: o Festival de Carne de Onça, que começa nesta quarta dia 11 e prossegue até 29 de setembro. São 38 participantes a escolher, com o preço único de 14 reais.

O lançamento aconteceu na casa da plataforma Curitiba Honesta, onde Sérgio Medeiros, criador e organizador do evento, anunciou: “Estamos iniciando o processo para registro da carne de onça como comida de indicação geográfica junto ao INPI, com o apoio do Sebrae-PR”. O festival já conta com apoio oficial do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. E tem como patrocinadores Eisenbahn. Heinz, Sal Diana, Frigo Fávaro, Rádio Táxi 62 e Jandira.

A cada festival, lembra o agitador gastronômico da cidade, o prato sai fortalecido como comida típica dos bares de Curitiba. Nascido com os imigrantes europeus, à base de carne suína, no formato popularizado é uma fatia de broa coberta com carne moída bovina crua, temperada com sal, pimenta, azeite extra-virgem e coberta de cebola e cebolinha. Mas pela cozinha dos bares, a imaginação corre solta: tem até carne temperada com cachaça do litoral e pão feito com grãos de malte de cerveja.

No Bar Quermesse, outro exemplo de inovação: o crocante canudinho de maionese, comum em festinhas, é recheado com carne de onça. José Neto, dono da casa, ensina até o pulo da onça: “Misture com as mãos a carne de patinho moída com duas colheres de chá de sal, pimenta do reino (uma colher de chá), cebola branca picada e uma colher de chá de azeite de oliva. Misture bem até ficar homogêneo e incorporar os ingredientes. Pegue os canudinhos e recheie com a carne temperada (ficando como um sorvete de casquinha). Para completar, salpique cebolinha picada e regue com um fio de azeite”.

Enfim, conheça e saboreie os mais varados tipos no 4º Festival da Carne de Onça, ao preço de festival, à mesa dos seguintes participantes:

A Ostra Bêbada

Amarillo

Armazém Santa Ana

Aurora

Bar do Dante

Barbaran

Baroneza

Barteli

Bávaro

Boa Baroa

Boteco Divina Béra

Burguer Bar

Cabana

Canabenta

Cartolas

Celeiro

Charles Burguer

Cidadão do Mundo

Dom Cervantes

Fritz

Garden

Green Gate

Hamburgueria Agua Verde

Hog Smash Burger

Jabuti

Jokers

Kanavial

Maniacs – Cabral

Na Casa do Ganso

Pezzo

Prefiro Aqui – Santa Villa

Quermesse

Quintal M. Flor

Quitutto

Silzeus

Take Your Beer

Tiki Taka

Zero 41 Resto Bar