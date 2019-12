San Paolo Experience

A Tartuferia San Paolo Curitiba lança duas versões de menu degustação com trufas para o final de ano, aos valores de 79 e 109 reais.

O restaurante especializado em trufas, localizado nas proximidades da Praça da Espanha, pretende democratizar o consumo dessa rara iguaria. O menu Truffle Experience é válido de terça a quinta, com preço fixo e vale para almoço e jantar e também atende os eventos que a casa realiza.

Chamado de 4 Etapas, o menu tem duas entradas: Antipasto Freddo (Couscous Marroquino) e o Antipasto Caldo (Arancini do Chef com maionese de trufas). Na terceira etapa Primo Piatto é servido o Bife de Chorizo com legumes na manteiga de sálvia ou Risoto ao Pesto. Na última etapa Dolce, Pudim de Leite com caramelo de trufas.

A opção 5 Etapas também conta com duas entradas: a Antipasto Freddo (Tartar de Salmão) e Antipasto Caldo (Brie Empanado com mel de trufas). Para a segunda e terceira etapas, como pratos principais, tem Polenta com Ragu de Mignon ou Polenta com Mix de Cogumelos salteados, enquanto o secondo piatto é um Risoto de Polvo ou Risoto de Aspargo com queijo grana padano. Para sobremesa, Crepe de Doce de Leite com trufas.

Os dois menus contam com a opção vegetariana e estão com os preços de R$ 79 (Menu 4 Etapas) e R$ 109 (Menu 5 Etapas).

A Tartuferia oferece produtos para o cliente fazer sua própria experiência em casa e tem um espaço para eventos, no segundo andar, com capacidade para até 35 pessoas.

Anote: Rua Saldanha Marinho, 1582 – Bigorrilho, Abre de terça a sábado das 11 às 24h, domingo das 12h às 16h.