Scavollo vai deixar saudades

Ernesto Villela está irredutível: o Scavollo fecha em 31 de outubro mas a culpa não é sua. Ele não é dono do casarão, onde recebeu 1,5 milhão de pessoas em 35 anos. E o imóvel foi vendido para a construção de uma torre corporativa. Endereço privilegiado: esquina entre as ruas Emiliano Perneta e Des. Motta, Largo Dr. Theodoro Bayma

Como é Patrimônio Cultural de Curitiba, a casa não será demolida, porém, fecha enquanto a torre é erguida – a partir de dezembro. “Não esperávamos por esta notícia, mas também não lutamos contra ela. Na realidade, a novidade foi um impulso para concluirmos essa fase e investirmos em outra operação gastronômica no Batel”, revela o empresário.

A torre Bayma Corporate se erguerá por dez andares em cinco mil metros quadrados de área construída. O empreendimento é da paranaense Invescon, especializada em investimento imobiliário. O casarão, que passará por restauro, será alugado posteriormente para quem se interessar.

Mas para quem tem no currículo Chocolates D´Vilella, Restaurante Palumbo, Alecri, Maka Grill, Churrascaria Cruzeiro, Guffo Bar, Kony´s Night Club e Bar Plattea, mudança de endereço é sinal dos tempos. E o futuro Scavollo já está desenhado, também no Batel, com culinária italiana e capacidade para 50 pessoas.

Para o adeus, o Scavollo vai caprichar no fondue e no mignon, estrelas do cardápio. O Festival do Fondue pode ser conferido a 99 reais (individual) e o do Mignon a 110 reais para duas pessoas.

Anote: Rua Emiliano Perneta, 924, Batel. Abre diariamente, a partir das 19h. Reservas: 41. 99209-2443 (whatsapp). Tem estacionamento próprio.