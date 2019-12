Primeiro aniversário O Souq Curitiba Gastronomia e Entretenimento, espaço que conseguiu um belo design no uso de containers para as trinta operações, completa um ano e faz a festa. Nesta sexta-feira (13/12) começa a programação do final de semana, dias em que o complexo vira ponto de encontro de curitibanos e turistas. No sábado – data oficial do aniversário – haverá “gastronomia com música ao vivo, passando do chorinho à MPB, para um almoço prolongado ou tardio, enquanto as crianças aproveitam gratuitamente o camarim de pintura, escultura de balões e espaço SouKids, com monitoria de pedagogas para os pais ficarem tranquilos enquanto aproveitam o dia”, descreve Duro Jr, sócio do complexo.

Às 19h deste sábado, para brindar, a Mulher Drink presenteará os clientes da casa com uma rodada de espumante. Suas saias são feitas por cem taças. Depois, a banda Heyah promete trazer o melhor dos Beatles e rock and roll dos anos 1960 e 1970 para harmonizar com as delícias do complexo, até às 23h.

Uma das delícias do Souq é exclusividade na cidade: o Yurt, especializado em gastronomia da Mongólia. Experimente o Honey Chilli Cauliflower. É um prato à base de couve-flor empanada , frita com alho e gengibre, servida com molho agridoce.

O Souq propõe uma volta ao mundo ao redor da cozinha. Tem comida mexicana, americana, brasileira, italiana, japonesa, chinesa…tudo bem gostoso.

Anote: Av. Iguaçu, 4399 – Vila Izabel/Santa Quitéria. Abre de terça a sexta, das 17h às 23h, sábado e domingo das 11 às 23h.

BEERMAD também faz festa

A IPA (India Pale Ale), um tipo de cerveja inglesa com alta concentração de lúpulo e álcool, é o tema da festa de comemoração da de um ano da Beermad, bar de cervejas artesanais do Souq. Para celebrar, tem concurso, nesta sexta-feira (13/12), para se conhecer o melhor “ipeiro de Curitiba”, ou seja: aquele que tem o maior conhecimento sobre a bebida, numa brincadeira ao tradicional estilo “passa ou repassa”.

E no sábado 14, dia do aniversário, a Beermad lança, em parceria com a cervejaria Locomotive , a cerveja Jaguadarte IPA. Assinada por Luís Henrique Balloni e Gean Carlo Vila Lobo, a cerveja teme cor dourada e turva, com espuma densa e persistente. “A cerveja ficou incrível, com aroma de casca de laranja e pomelo, complementado por notas florais. No sabor o consumidor também vai perceber a laranja, com um toque de malte, corpo suave e sem amargor destacado”, explica a sommelier do bar, Daiane Santos.

Além da Jaguadarte, a relação das IPAs à disposição no bar cervejeiro do Souq é esta: Mutum Cavalo Ignorus, West Coast Ipa Joy, Loka Way Beer, English Turbinada, Humpipa, Mosaic, Perigosa Bodebrown e Kveik – Frontera, todas ao valor de $15 o pint (473 ml).

E tem vinho à vontade

O Souq Curitiba abriga o Wine Not, bar de vinhos. E para festejar (quem sabe até depois do carnaval, hohoho), tem promoção toda quarta feira. Das 17 às 23h, ao preço fixo de R$49,90 se contempla rótulos de vinho branco, rosé e tinto.

Silvio Mariz, sócio proprietário do bar, convida: “Uma taça de vinho é sempre revigorante, não é mesmo? E proporcionar essa experiência aos clientes é a nossa especialidade. Por isso, juntamos o preço fixo com a possibilidade de tomar vinho à vontade, com rótulos selecionados, tudo para proporcionarmos a melhor quarta da cidade aqui no Souq”.

Tem mais promoção: o Wine Not o aniversariante no dia do seu aniversário ganha um presente. Basta apresentar um documento original comprovando a efeméride e a primeira garrafa da comemoração é por conta do bar. A ação tem tempo ilimitado e a escolha da garrafa é feita pelos sommeliers do bar.

KIDS CLUB

A Batalha dos Espetos, Ancoras, Berry Good, BurgMaker, Open Sandwich, Pão com Bife, Steak Prime, Wine Not e Sou Kids são estabelecimentos do Souq Curitiba presentes no Kids Club – o primeiro guia com descontos para o público infantil e famílias com crianças.

O objetivo é promover marcas que tenham espaços pensados para a garotada, como espaços kids e brinquedotecas, além de lojas e restaurantes que também ofereçam servidos e produtos aos “pequenos clientes” e suas famílias.

Cerca de 60 estabelecimentos curitibanos participam do guia, que segundo o idealizador do projeto – Arthur Neme Steff Zermiani, terão o preço de R$ 120. Alguns exemplares podem ser adquiridos na pré-venda por R$ 90 e, se a pessoa postar uma imagem no instagram e marcar o Kids Club, o bloco sai por R$ 80. Redes Sociais: @kidsclubcwb