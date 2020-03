Comes&Bebes/ Soho Burger

Bacon & Chope

Entre 2 e 14 de março, o Soho Burger Gallery, hamburgueria do Jockey Plaza Shopping, vai oferecer várias opções de sanduíches e acompanhamentos com muito bacon (25,90 reais), além de chope Amstel a 5,90 reais. Nesse festival serão os hambúrgueres terão bacon como estrela entre os destaques está o Triad Soho Fine Art, feito com dois suculentos smash burgers de 70 gramas cada, queijo cheddar cremoso, relish de pepino, bacon e maionese.

Tem também Lik Soho Gallery, preparado com cinco fatias de bacon, além de dois burgers de 70 gramas, cheddar e maionese; e o Opera Gallery, uma união dos dois hambúrgueres de 70 gramas com deliciosos anéis de cebola, queijo cheddar, bacon, molho barbecue e maionese. Já o Bacon Cheese Fries é uma porção de batatas fritas com queijo cheddar e bacon crispy, acompanhadas de maionese.