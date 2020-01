Comes&Bebes/Shawarma

O árabe Shawarma Street se prepara para exibir dançarinos na noite deste sábado 18, para sua inauguração. Essa é a novidade do centro gastronômico Souq, situado na fronteira dos bairros Vila Isabel e Santa Quitéria. O carro-chefe é shawarma, nas seguintes opções: o tradicional de frango, carne ou misto, no pão árabe ou pão francês; de carneiro, camarão, mexicano, vegetariano e outros. Os preços vão de 15 até 32 reais.

Mahmoud Hachem Husseini, dono do restaurante, conta: “Já tive outras experiências com gastronomia em Matinhos e em São José dos Pinhais. Por gostar muito, investi no Shawarma Street com diferencial de sabores, sem perder a essência da cultura, mas também valorizando as opções mais tradicionais, como é o caso das esfihas, do beirute, quibe cru, tabule e babaghanoush”.

Neste sábado o Souq fecha às 23h. A entrada é gratuita.

Anote: Av. Iguaçu, 4399. De terça a sexta abre às 17h, nos sábados e domingos abre às 11h.