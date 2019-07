Abrasel Paraná lança livro

Nesta quinta-feira 4, a Associação de Bares e Restaurantes Seção Paraná –Abrasel lança a 14ª edição do Segredos dos Chefs, que reúne receitas exclusivas e fotos de pratos que participaram do Festival Brasil Sabor 2019. Será no Instituto de Turismo, em Curitiba, exclusivo para convidados, que serão brindados pela Gold Food Service e Adega Mufs.

Estarão presentes ao lançamento Gustavo Guerra (Ibérico Gastronomia), Vania Kreknisk (Limoeiro Casa de Comidas), Gabriela Carvalho (Quintana Gastronomia) e Paulo Hruschka (Tartuferia San Paolo). A obra apresenta 19 receitas criadas por restaurantes, exclusivamente, para o Festival Brasil Sabor 2019. E chefs da faculdade de Gastronomia da Universidade Positivo assinam cinco receitas, sendo esse o “ sexto ano seguido convidados a participar”, explica o diretor da Abrasel, Luciano Bartolomeu. O livro também contém fotos de pratos dos dez restaurantes de Londrina que fizeram sucesso no evento deste ano.

O festival é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes desde 2006, tendo a proposta de que cada restaurante crie uma receita inspirada em técnicas, temperos e ingredientes originalmente brasileiros e sirva por um valor especial. Em todo o país, mais de 600 restaurantes brasileiros participaram.

A 14ª edição começou no dia 15 de maio, com o lançamento no Espaço Nova Curitiba, e foi encerrada em 14 de junho, com a Arena Brasil Sabor, em Foz de Iguaçu. Apoiadores: Gold Food Service, Sebrae Paraná, Paraná Turismo, Instituto Municipal de Turismo e Prefeitura de Curitiba.

Restaurantes e pratos participantes:

Curitiba

Avenida Paulista – Pizza Mercadão

Bar do Alemão – Rouladen

Dina Pizza – Pizza de pernil ao molho barbecue

Espaço Carmela – Porco Brasilis

Frens Burger & Grill – Hambúrguer aberto de maminha com dadinhos de tapioca

Ibérico – T-Bone de cerdo como em Castilha

Lagarto – Chucro

Limoeiro Casa de Comidas – Tilápia Braseada servida com Gnocchi de banana com molho Bisque

Mustang Sally – Sally’s Pork Grill

Peruano Gastronomia & Cultura – Kunan Pacha

Pescara Cucina Italiana – Coelho a Cacciatore

Pimenta Brasserie – Mezzaluna catupiry com carvão ativado

QCeviche! – Lomo Jataí

Quintana Gastronomia – Bolo brasileiro de aipim e coco, com compota de maracujá

Sheridan´s Irish Pub – Wellington Pie

Taco el Pancho – Ultimate Barbacoa

Tartuferia San Paolo – Beef Wellington da Tartuferia

Tatibana – Sukiyaki com lagostim

The 80’s Ribs & Potatoes – Blackberry Ribs

Gastronomia Positivo

Chef Bruna Giovanna Oliveira Linke – Medalhão de pupunha com banana, maracujá e camarões flambados na cachaça

Chef Eudemar Cavalcanti – Carpaccio de tilápia em crosta de erva-mate, com crispy de pupunha e molho de caipirinha de limão rosa

Chef José Ricardo Drigo – Bolo festivo de laranja com recheio de mousse de maracujá e chocolate branco

Chef Luiz Felipe Tomazelli – Bolo de pinhão com castanha do Brasil, curd de laranja e chantilly de cachaça

Chef Marta Almeida – Doce de aipim sem glúten e sem lactose