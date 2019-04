Pratos à mesa, senhores

Começa neste dia 12, sexta-feira, a 19ª edição da Curitiba Restaurant Week, reunindo 50 restaurantes com seus pratos especialmente elaborados para o festival, seguindo o tema Do Campo à Mesa. Até 5 de maio, o público contará com quinze 15 tipos de cozinhas diferentes (todos os cardápios em www.restaurantweekbrasil.com.br).

O lançamento aconteceu no Ristorante Ernesto, comandado pelo dedicado chef Dudu Sperandio, quando o idealizador do evento, Fernando Reis Jr, garantiu que os comensais terão “ oportunidade de desfrutar de uma experiência gastronômica emocionante, guiada pelos princípios e valores que cada cozinheiro apresentará por meio dos menus executados” e lembrou que a proposta do festival, cuja origem é um restaurante em Nova York, é criar oportunidades e acesso a “restaurantes que você sempre sonhou, por um preço que você nunca imaginou”.

Todos os cardápios, compostos por entrada + prato principal + sobremesa, tem os seguintes valores: almoço a 46,90 + 1 real de doação para o Hospital Pequeno Príncipe, totalizando 47,90 reais; e no jantar, 58,90 + 1 real de doação, somando um total de R$ 59,90.

Neste ano, há novos participantes: duas unidades da Barollo Trattoria, três restaurantes Baraquias, especializado em cozinha árabe, e Cão Veio, que traz pela primeira vez a uma edição da Curitiba Restaurant Week a culinária gastropub.

Atenção: Clientes dos programas de fidelidade Premmia, TudoAzul, Livelo, Dotz, Multiplus, Santander Esfera e In Mais podem utilizar seus pontos por meio da plataforma Easy Live para aproveitar o melhor da gastronomia de São Paulo. Para participar, basta resgatar a oferta em um dos programas cadastrados e efetuar a reserva do restaurante no site do evento.

Os participantes são:

Anarco Restaurante e Empório

Anarco Restaurante e Empório – Batel

Annapurna Inn

Armazem 71

Badida

Badida – ParkShopping Barigui

Bar do Victor – São Lourenço

Baraquias – Juvevê

Baraquias – ParkShopping Barigui

Baraquias – Shopping Curitiba

Barolo Trattoria – ParkShopping Barigui

Barolo Trattoria – Silvia Jardim

Bistro Victor – Park Shop Barigui

Bull Prime Carnes Nobres – Cabral

Bull Prime Carnes Nobres – Patio Batel

Bull Prime Carnes Nobres – Silva Jardim

Cabaña Montefusco

Cantina do Délio

Cão Véio

Casa Varela

Cenacolo

Ernesto

Extasia

Full Jazz Bar

Garbo

Johnny Rockets

Khea Thai

L’Entrecôte de Paris

L’Epicerie

La Mafia Trattoria

La Pasta Gialla – Barigui

La Pasta Gialla – Pátio Batel

Lagundri

Le Doyen

Le Réchaud

Limoeiro Casa de Comidas

Maccheroni Trattoria – Juvevê

Nou Nikkei

Pescara Cucina Italiana

Petiscaria do Victor

Petit Château

Pimenta Brasserie – Alto da XV

Praça Victor – Praça da Espanha

Restaurant White

Scavollo Grill

Sel et Sucre

Slaviero Essential Curitiba Batel

Swadisht Cozinha Indiana

Tartuferia San Paolo

Thai Restaurante

Nou Nikkei

O Nou Nikkei, que abrirá também no feriado da Páscoa, está na nova edição do Curitiba Restaurant Week com a Salada Nikkei

(mix de folhas, sunomono manga ao molho. Finalizado com quinoa crocante) ou Tiradito (carpaccio de peixe branco, maçã e manga ao molho acevichado), de prato principal a escolher: Pescado branco empanado na farinha panko, acompanhando purê de batata no molho missô japonês, ou

Chaufa de Pato (arroz salteado na wok com ovo, cebolinha, moyashi, gergelim e shoyo com pato confit desfiado) ou Lomo Salteado (cubos de filet mignon salteados na wok, cebola roxa, tomate cereja ao molho Nikkei. Acompanha batatas rústicas e arroz branco). De sobremesa, Manjar peruano finalizado com merengue flameado ou Alfajor da casa com sorvete.

Comandado por Luiz Araujo e Lucas Freitas, o Restaurante Nou Nikkei Cuisine, completará três anos em agosto com a fama de ser expoente de sua categoria em Curitiba. O cardápio foi elaborado pelo peruano Chefe Amaru, consultor do restaurante – e oferece todas as opções tradicionais, além de pratos inéditos dessa fusão andina e oriental.

Em nova fase, o restaurante tem capacidade para 85 pessoas, sendo 25 delas na nova área externa. E a chef de bar Andreia Oliveira que sempre está surpreendendo. Entre os novos sabores, ingredientes exóticos como Matchá e Carvão Ativado, além de opções de combinações com sucos naturais, mate e muitas junções de sabores.

Anote: Rua Fernando Simas, 333, Batel. Fone 3538-6956. Abre de terça a sábado: 19h à zero hora. Sexta e sábado: 12h às 15h. E aos domingos, das 12h às 16h.