Feijoada o ano todo

Bastaria a feijoada para ser um negócio da China, mas os chineses preferiram comprar a rede toda. Estou falando do bufê dos sábados do restaurante do Radisson Hotel Curitiba. Há oito anos se tem ali feijoada o ano todo, com música brasileira ao vivo.

O bufê traz panelas de ferro com todas as carnes nobres separadas, mas também tem a feijoada com os tradicionais acompanhamentos – pé e orelha de porco, paio e calabresa. Couve, saladas, arroz, farofa… nada falta.

E o chef de cozinha do hotel Jaime Spazzini Júnior ensina um segredo para um feijão saboroso: ”Todas as proteínas são cozidas juntas com o feijão um dia antes. Só depois as carnes são separadas”.

E ele incluiu no bufê uma feijoada vegetariana: nada de produtos de origem animal, só legumes cozidos com o feijão, além de tofu, carne de soja e, para acompanhar, um ‘bacon’ feito de proteína de soja.

O bufê de sobremesas é outra tentação: pudim de leite, manjar branco, cocada de forno… Ah, antes de tudo começar, sirva-se de caldinho de feijão e a bem caprichada primeira caipirinha é cortesia da casa.

Nesta época natalina, aproveite para apreciar a decoração. Começa no hall, com os duendes e a árvore de Natal, e se estende pelo restaurante. Bom apetite, famílias!

Anote: Avenida Sete de Setembro, 5190, Batel, fone 3351-2222, serviço aos sábados das 12h30 às 15h, Preço do bufê 65 reais por pessoa + 10%.