Banquete de comidinha

de boteco (e tem pizza)

O bufê do chef Bruno Machado para o Restaurante Quinoa 225, novidade para as noites a partir de Curitiba, pode ser qualificado de banquete: petiscos e caldinhos, além de sobremesas, tomam conta de três mesas. A variedade e a gostosura surpreendem: pratos árabes, mexicanos e brasileiros convivem harmoniosamente.

São saladas diversas, tábua de frios, pastas como berinjela, ricota com ervas, guacamole, sour cream, frango a passarinho, costelinha barbecue, mandioquinha, polenta, bolinhos de carne e de bacalhau, quibe, coalhada, lasanha, dobradinha, caldinho de feijão, torresmo, argolas de cebolas empanadas etc etc.

Mas aqui tudo acaba em pizza. Além do bufê, gentis garçons levam às mesas pizzas crocantes, fininhas e de vários sabores. Como me fartei de dobradinha (estava uma delícia!) e de comidinhas de boteco, na hora da pizza me contentei com a de margarita e quatro queijos

Toda essa fartura por 69,90 reais o casal. Por pessoa, custa 39,90 reais. Nesse valor também estão incluídas sobremesas. Sagu e canjica quentes porque estamos passando por um frio incontrolável, mais a tradicional torta banoff. Chopes Patanegra (já experimentou o de vinho?) estão entre as opções de bebidas.

O Quinoa 225 serve almoço e uma concorrida feijoada aos sábados, com música ao vivo, que pode ser apreciada pelos jardins e quintais do restaurante.

Com espaço amplo e verdejante, estacionamento gratuito, acessibilidade e espaço kids, o local é uma agradável opção para a família e turma de amigos.

“Pelo Quinoa ser todo envidraçado e em meio a um espaço verde lindo, nossos clientes há algum tempo já nos pediam para ter essa experiência também à noite. Afinal, é um lugar muito agradável para vir a dois ou com a família e, assim, curtir a gastronomia em um ambiente integrado à natureza”, conta Maria Bernadete Menuci, que no mesmo endereço comanda o Happy Burger, há 27 anos, com o marido Luiz Fernando.

Nascido para pequenos e médios eventos corporativos e datas especiais, o Quinoa passou a servir almoço, com bufê por quilo. O chef Bruno segue temática diferente inspirada em pratos da cozinha brasileira e internacional. No cardápio da semana: a segunda-feira é dia da cozinha Italiana, na terça é a vez da mexicana, quarta é dia de feijoada; na quinta a gastronomia é árabe, a sexta-feira é com frutos do mar e, aos sábados, tem a gastronomia brasileira e feijoada. (55 reais o quilo e aos sábados e feriados são duas opções – 55 reais bufê livre e 72 reais o quilo).

Tem mais: a casa oferece, pelo delivery e no almoço, as marmitinhas saudáveis, compostas de uma base e o cliente escolhe sua proteína + salada. Ou o Salada Cup – salada composta de mix de folhas e grãos, servida em uma embalagem em formato de copo com o molho à escolha (iogurte, mostarda e mel, vinagrete, gorgonzola, rosé). Para completar uma linha especial de sucos Detox de 300 e 500 ml. Atende também pelo Ifood.

Anote: Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 225 – Cristo Rei, Curitiba. Fones: (41) 3262-9196 e whatsApp – (41) 99801-1752 / 99995-2003. Atende de segunda a sexta das 11h30 às 14h e se estende para 15h aos sábados das 11h30 às 15h. O super-bufê da noite está disponível a partir das 18h30h.