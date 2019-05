Joice Casini assume novo Outback

Hoje, 85% dos sócios-proprietários do Outback Steakhouse no Brasil são pratas da casa, ou seja, começaram suas carreiras na cozinha ou no salão do restaurante. É o caso da paranaense Joice Casini, que cresceu dentro da empresa e que assume o comando da unidade que está sendo inaugurada no Shopping Mueller – o terceiro em Curitiba e quarto no Paraná.

A nova sócia proprietária iniciou suas atividades no Outback do Shopping Curitiba como bartender, há dez anos. Tudo começou quando viu, em um jornal, o anúncio de contratação. “Só me cadastrei no processo seletivo quando uma prima afirmou que este parecia ser o melhor restaurante para trabalhar”, lembra Joice. “E era”, afirma.

Ao longo de uma década, de bartender, passou a ocupar cargos como treinadora de bar, treinadora de inauguração, coordenadora de plantão, assistente de gerente e gerente de serviços. Em 2019, Joice foi convidada a assumir o novo restaurante.

“O plano de carreira no Outback é bastante claro e concreto. Sempre soube onde poderia chegar, mas confesso que nunca me imaginei como sócia”, revela. “Sempre fui reconhecida pelo meu bom trabalho. Cada fase me apresentou um desafio que me levou ao maior deles até agora: ser gestora de uma nova unidade. Espero desempenhar um excelente trabalho e retribuir a confiança que a empresa e meus líderes depositaram em mim”.