Ao preço único de doze reais, o pão com bolinho de carne chega ao seu 11º festival, com o número recorde de 55 bares participantes, numa realização do portal Curitiba Honesta. Começa nesta terça 5 e prossegue até 24 de novembro. Sergio Medeiros, criador e organizador do festival, espera também um recorde nas vendas e de público.

O 11° Festival do Pão, que fecha a programação anual do Curitiba Honesta, realizador também do Festival da Carne de Onça e do Circuito de Sanduíches, tem como patrocinador a cerveja Eisenbahn e como apoiadores Rádio Taxi Faixa Vermelha, Heinz, Frigo Favaro, Sal Diana, Instituto Municipal de Turismo, Curta Curitiba, Compagas, Grafset, Rádio UniFM, Band TV e Tempero Comunicação em Gastronomia.

Nessa edição, todo óleo de cozinha e recicláveis produzidos pelos 55 bares serão recolhidos pela campanha Óleo Não Se Mistura, uma iniciativa do Instituto Lixo e Cidadania, formado principalmente por catadoras de recicláveis de Curitiba, e da agência de comunicação Social Ideias.

A meta da campanha é coletar 90 mil litros de óleo usado por mês em Curitiba e Região. E será destinado para a produção de biocombustível – uma alternativa mais ecológica e eficiente do que os combustíveis fósseis – em uma usina gerida por cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis. O Curitiba Honesta é o primeiro portal de gastronomia a fechar parceria com o movimento, que também conta com a participação da Abrasel Paraná.

Os participantes do festival:

Academia das Cervejas

Amarillo

Armazém Santa Ana

Aufenhaus

Aurora

Bacon Bar

Barbaran

Baroneza

Barteli

Basset

Belvedere

Boteco Divina Béra

Brasílio Gastronomia

Burguer Bar

Cabana

Canabenta

Cartolas

Charles Burger

Cidadão do Mundo

Confraria Agua Verde

Dali da esquina

Denver Burger – Mercês

Edena Ruh – Arte bar

Green Gate

Hamburgueria Agua Verde

Jabuti

Kanavial

Mr Hoppy – Agua Verde

Mr Hoppy – Bacacheri

Mr Hoppy – Bairro Alto

Hoppy – Cabral/ Boa Vista

Mr Hoppy – Derosso

Mr Hoppy – Ecoville

Mr Hoppy – Getúlio

Mr Hoppy – Jardim Botânico

Mr Hoppy – Jardim das Américas

Mr Hoppy – Mateus Leme

Mr Hoppy – Pinhais

Mr Hoppy – Portão

Mr Hoppy – Santa Felicidade

Mr Hoppy – São José dos Pinhais

Mr Hoppy – Trajano

Na Casa do Ganso

Pit Stop Burger

Porks – Iguaçu

Porks – Museu do Olho

Porks – Vicente Machado

Prefiro Aqui – Santa Villa

Quermesse

Quitutto

Silzeus

Tora Bar

The Blackbird Pub

Vapor Burger

Wal Halla – Shopping Jockey Plaza