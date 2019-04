Jantar solidário

Para celebrar abertura de quarta unidade em Curitiba, que será no Shopping Mueller, o Outback Steakhouse promove jantar especial em benefício da Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN). Vai ser no dia 6 de maio, às 19h; convites estão à venda (120 reais) pelo e-mail apacn@apacn.org.br ou na própria instituição, Rua Oscar Schrappe Sênior, 250, Tarumã, em Curitiba.

Todo o valor arrecadado com a venda dos convites do jantar será revertido para auxiliar as atividades da associação, que tem a missão de ajudar crianças com câncer.Com 36 anos de atuação, a APACN atendeu, em 2018, 711 crianças e 818 pessoas entre familiares e doadores que ficam alojados na instituição.

Marcia Piellusch, sócia-regional do Outback Steakhouse, conta que os jantares beneficentes antes das inaugurações são uma forma de retribuir todo carinho e apreço que as pessoas dedicam à marca. “É muito gratificante encontrar meios concretos de ajudar em ações que beneficiam as comunidades onde estamos inseridos”, comenta. “Entendemos a importância do trabalho feito pela APACN e estamos engajados em ajudar nas atividades dessa instituição”, completa.

Para Janaina Iara Diogo, responsável pela ação junto ao Outback, a iniciativa terá papel fundamental para a instituição: “Nós temos como lema Mude a vida de uma criança, e esse jantar beneficente trará ajuda financeira para continuarmos a salvar vidas, pois teremos mais recursos para atender gratuitamente as famílias que necessitam de auxílio. O apoio do Outback e de todas as pessoas que adquirirem os convites para essa noite especial fará com que possamos levar ainda mais oportunidades de tratamento a centenas de crianças”.

Anote: Outback Steakhouse Shopping Mueller, 6 de maio, das 19h às 21h. Valor: R$ 120. Vendas por meio da instituição beneficiada: (41) 3024-7475 / apacn@apacn.org.br / Facebook: @apacnparana.

Abertura para o público

A inauguração do Outback Mueller está marcada para 7 de maio. O restaurante, que terá quase 700m² e capacidade para 218 pessoas, fica no novo espaço gourmet do shopping, no piso L4, o mesmo do cinema. Segundo Márcia Piellusch, o conceito e a temática australiana continuarão evidentes, mas será apresentado aos clientes um reposicionamento na comunicação visual do restaurante: “A unidade do Shopping Mueller será a primeira loja com o novo formato no Paraná, em que vai apresentar um layout arquitetônico reformulado, mais moderno, e uma nova apresentação dos pratos”.

O cardápio da nova unidade contará com os generosos pratos que trazem referência ao país de temática – Austrália -, além dos famosos sucos e chás. O novo restaurante proporcionará, ainda, o exclusivo happy hour da rede, período em os clientes ganham 50% de desconto nas bebidas alcoólicas (exceto garrafas de vinhos e de destilados, Cerveja Outback e cervejas importadas).