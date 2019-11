Unicórnio gelado

O Taiyaki Unicórnio Ice Cream, colorido e de orelhinhas e chifre dourados, que pode ser preparado nos sabores matchá ou baunilha (R$ 14,90) é uma criação exclusiva em Curitiba da Oishii Japanese Crepes & Ice Creams, ao lado da delicada casquinha em formato de peixe. Só essas delícias já merecem uma visita com a família ao Mercado Municipal.

“Estivemos novamente em Nova York, onde a comida de rua do Japão é sucesso absoluto, e conhecemos uma máquina que faz um tamanho menor do qual tínhamos. Trouxemos a novidade para Curitiba e os clientes já podem conhecer”, conta Rafaelle Cristina Dea Gerez, sócia proprietária. E a pâtisserie Marly Oishi Gerez, a outra sócia, cria receitas de massas muito gostosas, fazendo jus ao nome da casa: Oishii (com um I a mais) significa muito gostoso. E cabe à ela o menu alusivo ao Natal.

A Casquinha Gourmet se transforma na Christmas Tree, um pinheirinho de Natal todo decorado com confeitos verdes e vermelhos (R$ 5). Outro lançamento é o Taiyaki Sandê, o sundae japonês, servido em copinho também com sabor de sorvete a escolher, decorado com um taiyakinho recheado nas opções ankô, creme ou chocolate (R$ 11,90). Nessa mesma linha, tem o Taiyaki Bowl Ice-Cream (R$ 14,90), um taiyaki com recheio de chocolate, sorvete, confeitos e espeto de marshmallow.

Crepes imperdíveis

Antes dos sorvetes (por favor, conheça o de chá verde), o menu de crepes vale por um almoço. Uma atração é o Nori, crepe salgado preparado à base de folha de alga marinha com queijo mussarela ralado, tomates frescos, cebola roxa fatiada, cenoura ralada (R$ 14). O Vegetariano (R$ 15) tem tofu acompanhado de salada de alfaces, rúcula, cebola roxa fatiada, cenoura ralada, pepino japonês, pimentões, tomates e molho de gergelim japonês.

No total, são onze sabores salgados e mais dez opções de crepe doce. Para acompanhar, a casa serve chá verde, sucos japoneses e refrigerantes. O crepe japonês tem vida recente: apareceu pela primeira vez como comida de rua na década de 70 na área de Harajuku-Shibuya, em Tóquio.

Todo rosa

O pequenino espaço é todo trabalhado na cor rosa, feito 100% sob medida (incluindo os refrigeradores) e com esculturas dos produtos que tanto decoram como ajudam na opção dos clientes, tal qual os micros espaços de Tóquio. São poucas mesas. A Oishii é a primeira nesse estilo no Sul do Brasil.

“Fomos ao Japão buscar todas as referências e vivenciar a fundo o que queríamos reproduzir no Brasil”, explica Rafaelle Gerez. “A ideia é que o cliente pegue e saia aproveitando o Mercado Municipal, assim como os japoneses fazem quando consomem a comida de rua”.

A simpática Oishii, situada na arena do Mercado Municipal, abre de terça a sábado das 8 às 18h e domingo das 8 às 13h. Para acompanhar as novidades, promoções e programação tem a rede social @oishiibr.

