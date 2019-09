Participam vinte restaurantes do PR

Termina nesta quinta dia 26 o prazo de votação do terceiro festival gastronômico O Quilo é Nosso, iniciativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes-Abrasel, que mobiliza clientes e especialistas do setor para eleger o melhor restaurante de comida a quilo do país. Cada um deles criou uma receita para o concurso e a incluiu no bufê. (Consta que o bufê a quilo é uma invenção brasileira).

A votação é pelo site https://oquiloenosso.com.br/restaurantes. No Paraná, vinte casas concorrem a uma vaga para representar o Estado na etapa final, marcada para outubro, em São Paulo.

“Recebemos um feedback muito positivo dos empresários sobre as duas edições já realizadas porque o concurso O Quilo é Nosso veio preencher uma lacuna que existia no setor, de valorização dos negócios de comida a quilo. Estamos trabalhamos com muita dedicação para que o evento seja ainda melhor este ano”, afirma o presidente do Conselho de Administração da Abrasel, Paulo Nonaka.

“Os restaurantes de comida a quilo deram mais praticidade e sabor à vida do brasileiro, além de incentivarem para uma alimentação mais balanceada. O concurso nasceu, justamente, para celebrar essa valiosa contribuição”, diz o diretor-executivo da Abrasel no Paraná, Luciano Bartolomeu,Além do sabor da receita inédita, o estabelecimento deve ser avaliado pelos critérios ambiente, atendimento, limpeza, organização do buffet e comunicação do concurso. Ao voto popular, que tem peso 4, os restaurantes serão avaliados, peso 6, por um júri técnico formado por professores e diretores de Curitiba, que realizarão visitas ocultas.

No dia 1º de outubro a Abrasel-PR vai divulgar a lista dos três restaurantes melhor avaliados por clientes e jurados. E os três chefs passarão, no dia 3 de outubro, pelo júri técnico, que vai eleger um prato para definir quem representa o Paraná. Tudo será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Abrasel-PR, direto da cozinha da Gold Food Service, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A decisão nacional do concurso também será por meio de um júri e haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O Quilo é Nosso tem parceria com a revista Prazeres da Mesa e tem patrocínio nacional da Sodexo.

Restaurantes e os pratos que estão no certame:

Alameda Grill – Grelhado de búfalo

Anello Gastronomia – Tilápia à romana

Dedo de Moça – Pernil ao molho de rapadura

Dona Helena – Massa leve de espinafre com camarão e limão siciliano

Easy Cheff – Bolinho de Kinwa Q’umir dos andes a mata atlântica

Forneria Copacabana – Paleta de Cordeiro assada

Godines Grill – Filé Mignon ao molho de mostarda dijon

Marbô Bakery – Mignon suíno e papas

Opera House – Meat Loaf com barbecue de maçã

Peruano Gastronomia e Cultura – Escabechado de Canjica

Piemonte – Conchiglioni de Abóbora com nozes

Quinoa 225 – Spaghetti com polpettones à parmeggiana

Quintana Gastronomia – Risoto PANC

Sautè Gastronomia – Rocambole de milho com carne suína agridoce

Saint Germain Panificadora – Tortei de abóbora aos três cogumelos e chips de presunto Parma

Spring – Fratello recheado com ricota cremosa, chevre e pimenta jalapenõ

Sievollo Restaurante & Eventos – Ravioloni de batata barôa à la Dani

Tomilho Cozinha Cotidiana – Porchetta à Pururuca com Chutney de Limão Siciliano

Vilabella Restaurante – Nhoque de Abóbora com Ragu de costela e Pesto cremoso

Villa Sabor – Paleta de Leitão

Quinoa concorre

com Spaguetti

O chef Bruno Machado, do Quinoa 225, serve Spaguetti com polpettones à parmegiana, para O Quilo é Nosso. Aliado ao sabor e à generosidade do bufê está o quesito ambiente. Entre os caçulas dos restaurantes do gênero em Curitiba, ele oferece um espaço diferente, com infraestrutura completa e planejada nos mínimos detalhes para oferecer charme, elegância e conforto.

Com supervisão também da chef Maria Bernadete Menuci, o Quinoa 225 atende diariamente no almoço com variado bufê por quilo com temática diferente inspirada em pratos da cozinha brasileira e internacional. No cardápio da semana: a segunda-feira é dia da cozinha italiana, na terça é a vez da mexicana, quarta é dia de feijoada; na quinta a gastronomia é árabe, a sexta-feira é com frutos do mar e, aos sábados, tem a gastronomia brasileira e feijoada. Preços: R$ 58,90 de segunda a sexta e aos sábados e feriados são duas opções – R$ 55 bufê livre e R$ 72,00 o quilo

A casa atende também pelo delivery de refeições saudáveis com as marmitinhas saudáveis. Refeições compostas de uma base e o cliente escolhe sua proteína + salada. Ou o cliente monta sua marmitinha saudável com o que preferir e ainda a opção salada e proteína. Ou o salada cup – salada composta de mix de folhas e grãos, servida em uma embalagem em formato de copo com o molho de sua preferência (iogurte, mostarda e mel, vinagrete, gorgonzola, rosé). Para completar uma linha especial de sucos Detox de 300 e 500 ml. Todas as opções podem ser adquiridas também pelo aplicativo Ifood no horário do almoço.

Anote: Av. Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 225 – Cristo Rei. WhatsApp (41) 99801-1752 / 99995-2003. Fone (41) 3262-9196.De segunda a sexta: atendimento das 11h30 às 14h. E aos sábados das 11h30 às 15h. Durante a noite: todos os dias, a partir das 19h.