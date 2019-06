Em Curitiba, algumas opções para comemorar o Dia dos Namorados com sabor:

Ópera Arte

A chef Magda dos Santos vai compor o menu especial do Dia dos Namorados com o chef Wilson Ribeiro. E será servido no Ópera Arte, localizado no complexo da Ópera de Arame, no dia 12, a partir das 20h.

Para a entrada: pães rústicos com manteiga cremosa de ervas, acompanhado com potage de cogumelo Paris. Seguida do 1º prato principal, Ravioli de chevre Borsin ao molho de manteiga trufada e mel. O 2º prato principal é para optar entre “Confit de canard ao molho de vinho do porto de frutas vermelhas sobre chartreuse de repolho roxo e purê de maçã ao perfume de anis” ou “Medalhão de mignon ao molho marchan du vin sobre mousseline de baroa, servido com manteiga de garrafa e legumes braseados”.

Para sobremesa: Cúpula de chocolate ao caramelo salgado recheado de gateau de doce de leite.

Reservas feitas até 11 de junho tem valor de 220 reais o casal, com água inclusa. Telefone para contato 41 99999 3247. Vagas o limitadas.

Kopenhagen

Uma seleção de produtos deliciosos embalados em caixas charmosas é a novidade da Kopenhagen. Opções: Coração Golden Heart, chocolate ao leite com recheio cremoso no formato de coração dourado. Coração Bombons Avelã, caixa com dez bombons de chocolate ao leite com recheio cremoso e avelã.

Tem ainda a caixa de bombons feita com o chocolate Ruby. Sucesso de vendas na Páscoa, o Ruby faz parte de uma nova categoria de chocolates, o de coloração naturalmente rosa e sabor levemente frutado, sem qualquer adição de frutas ou corantes. A caixa Essence Ruby traz uma combinação do novo chocolate Ruby ou chocolate Rosa, com o exclusivo chocolate amargo, apresentado em 12 bombons no formato de joia.

Além dos lançamentos, há a caixa Cherry Brandy, Bombons Tradition, a caixa Coração e Rosas, a caixa Rosas de Chocolate ao Leite e a caixa Coração.

Pelo shopping

Decoração, música ao vivo e diferentes restaurantes estão entre as opções oferecidas no Shopping Curitiba. O Largo Curitiba (Piso L2) estará ambientado com a temática da data e os músicos André Machado e Amanda Pacífico comandam a música ao vivo, com voz e violão, das 19 às 22h.

Já as opções gastronômicas variam conforme a preferência dos casais. Uma delas é um jantar a dois, embalado por música, no Baraquias, com cardápio do melhor da culinária árabe. O Bom Vivant, especializado em queijos, frios, vinhos e destilados, é opção para presentes. Para os casais que preferem sanduíches, o Jerônimo tem no cardápio opções preparadas na hora, com ingredientes frescos e naturais. Tem também o Outback, com porções bem generosas, perfeitas para compartilhar. E outra dica é a Rota Cervejeira.

Lobert Bistrô

O chef Paulo Gubert elaborou dois menus exclusivos, Mar &Terra e de brinde uma taça de espumante em ambiente romântico. Mas atenção, a casa tem apenas 18 lugares. E sua gastronomia é requintada. “Nesta data conseguimos sair do cotidiano com pratos afrodisíacos e sofisticados”, garante o sócio Gustavo Lobato.

No menu Mar, a entrada é mini pão italiano recheado com camarão, creme de queijos e gratinado com parmesão. Prato principal – peixe grelhado ao molho de alho poró com aspargos frescos, brócolis japonês, tomate uva e cogumelo shitake puxados na manteiga de gengibre e pimenta dedo de moça. Sobremesa – uma releitura da clássica Bordaloue, feita com massa folhada, peras, creme de amêndoas e creme de limão siciliano.

O menu Terra tem de entrada creme de batata salsa com shitake puxado em azeite trufado e ervas finas. Prato principal: stinco de cordeiro ao molho demi glace com confit de pupunha, batata gourmet, cenoura baby e tomate uva puxados na manteiga de ervas finas. De sobremesa, canoa de chocolate belga com creme de baunilha bourbon, frutas vermelhas e flores comestíveis.

Anote: Rua Visconde de Nácar, 471, bairro São Francisco. Nesta quarta-feira 12, primeira turma às 19h30 e a segunda às 22h30. Reservas: (41) 99185 4300. R$ 180 por pessoa. Estacionamento gratuito à noite.

Batel Gastronomia

Nascido da união de duas paixões, motocicletas e culinária, o recém-inaugurado 1903 Batel Gastronomia enfeita-se com decoração elaborada pelo arquiteto Bóris Tkotz, e no Restaurante Bistronomia Um o casal ganha no jantar do dia 12 duas taças de espumante. E a chef Pricila Franceschi vai servir Polenta Cremosa com Fonduta de Queijo e Pangratatto de ervas finas de entrada. Prato principal, a optar:Filé Mignon ao molho de vinho com purê de batata cozido com nozes e jus de funghi ou Pizza Napolitana Individual – qualquer sabor do cardápio. De sobremesa, Mousse de Chocolate com licor de laranja ou Tartelete de Limão Tahití.

Cada cantinho foi desenhado para que as pessoas tenham boa experiência, desde a decoração que mistura vários estilos, boutique multimarcas e a revenda de Harley-Davidson seminovas, um café e o restaurante Bistronomia Um com suas pizzas napolitanas e cardápio franco-italiano.

Anote: Av. Bispo Dom José, 2160, Batel. Fone 3039-6348. Por casal, 199,90 reais.

Cuore di Cacao

A chocolateria Cuore di Cacao preparou uma linha de presentes especiais. Os grandes destaques são as caixas Amor Perfeito e Passione. A Amor Perfeito (R$ 85) é composta por cinco bombons em formato de corações feitos em chocolate ao leite com recheio cremoso de créme brûlèe. Já a caixa de luxo Passione (R$ 195) conta com uma grande barra de meio quilo de chocolate meio amargo com morangos e pimenta rosa, incrustada com corações de champanhe.

Cuore di Cacao conta com uma unidade própria em Curitiba, no bairro Batel (Rua Fernando Simas, 347), e tem seus produtos espalhados por diversos pontos de venda no país. Encomendas nacionais por meio do site www.cuoredicacao.com.br ou pelo WhatsApp (41) 98788-1633. Mais informações pelo telefone (41) 3014-4010.