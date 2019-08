Happy Hour

Começa nesta quarta dia 14 um novo programa em Curitiba: o sexagenário Mercado Municipal vai estender seu horário para as 21h e vai aumentar seu espaço físico, usando a calçada da 7 de Setembro. É o Happy Hour do Mercado Municipal, agendado para todas as quartas-feiras das 17 às 21h nesse calçadão, onde estarão onze trucks e barracas, além de mesas e cadeiras. Na área interna, oito boxes da Arena também estarão abertos.

De comes, hambúrgueres artesanais, massas, comidinhas naturais, ostras, pastel frito na hora, tábua de castanhas e queijos, caldos, cremes, petiscos diversos, tortas e sorvetes. De bebes, cervejas artesanais, espumantes, vinhos e sucos. Pratos promocionais: Bolinho de Bacalhau (R$9,90), Nhoque com Molho (R$ 9,90), Torta (R$ 6,90), Crepe Morango com Nutella (R$ 13,90), entre outros.

Lojas de cosméticos orgânicos e presentes também estarão abertas. “A ideia é começar pelo calçadão e Arena e futuramente estender para nossas outras operações”, adianta Mario Shiguimetu, presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba. “Temos aqui uma riqueza enorme de produtos, temos o calçadão em frente e uma praça de alimentação recheada de opções, queremos explorar todo esse potencial”, diz Luis Gusi, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Participantes

Área Interna – Arena

Casa de Massas Leve Pronto e Da Mamma: Massas em Geral, em porções individuais ou para viagem

Confeitaria Colônia Cecília: Cafés Especiais, Tortas, Bolos, Sanduíches (misto, bauru, etc), Salgados (empadinha, risoles, coxinha).

Dhara: Jóias e Acessórios em Pedras Brasileiras.

Mirandas: Artesanatos e Produtos Paranaenses.

Galeria Vintage: Produtos e Artigos Antigos, Vintage e Retrô.

Sweet Sobremesas Especiais: Taças Especiais de Sorvete, Frutas e Chocolate, Milkshakes, Brownie e Petit Gateau com Sorvete, Açaí com Frutas, Fondue com Frutas e Brigadeiros.

Natureba: Sucos Naturais, Smoothies, Sanduíches Naturais, Salgados Fritos e Assados, Pizza com Massa Integral, Tapioca, Açaí na Tigela.

Oishi: Crepes Japoneses Doces e Salgados, Tayakis Ice Cream Baunilha Matcha ou Misto, Tayakis Recheados Chocolate ou Creme, Anko e Pão de Queijo.

Empório do Bacalhau: Tábua de Frios, Vinho, Queijos, Salames, Doce de Leite e Goiabada.

Área Externa – calçadão

Mister Dea: Hambúrguer, Bolinho de Bacalhau, Pastel, Refri, Água.

Al Almasor/Natuvida/Empório da Xica: Espetinhos Carne e Kafta, Carne de Panela na Cerveja Preta, Kibe de Carne e Queijo, Bolinho de Aipim (carne, frango e catupiry), Pastas e Pão Árabe.

Empório Manfré: Chopps Pilsen e Outros.

Restaurante Anarco: Vinhos e Espumantes em Taça ou Garrafa, Entradas (patês e molhos com broa rústica, queijos, carpaccio), Ostras.

Top Mix: Provolones desidratados, Drágeas de Chocolate, Mix de Castanhas.

Cativa Natureza: Cosméticos Orgânicos.

Cachaçaria Vô Milano: Drinks e Cachaças.

Anote: todas as quartas-feiras, das 17 às 21h. A entrada é pela Av. Sete de Setembro, 1865.