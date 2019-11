Cozinha mediterrânea

Com ares externos e internos de delicado romantismo, o restaurante La Cecília Cantina & Café é um exemplar dedicado à culinária mediterrânea, sob comando do chef Matheus Batalha, sócios da casa. Aliada à simpática decoração está o refinado cardápio. No almoço, pratos executivos. Menu a la carte no jantar. E, durante o dia, das 9 às 18h, a casa funciona como uma cafeteria – café especiais, lanches e tortas.

Batalha e Fernando Ilheo fundaram La Cecília em março deste ano. E há sempre novidades, como as pizzas servidas à noite – cinco sabores topicamente italianos. E as surpresas de um prato especial criado mês a mês, além da casa se transformar em cafeterias nas tardes fagueiras.

Ah, a carta de vinhos, fornecida especialmente pela Adega Boulevard, oferece rótulos portugueses, argentinos, chilenos, italianos e espanhóis. “Nossa carta é bastante variada, de tintos e rosés, uma grande variedade. Para quem prefere um bom chope, oferecemos o Don Gentilis, bebida produzida artesanalmente por uma cervejaria em Pinhais”, conta Ilheo.

Anote: Av. Senador Souza Naves, 61 – Alto da XV. Abre de terça a sexta-feira, das 11 às 23h – almoço de terça a domingo, das 11h30 às 14h30, jantar, de terça a sábado, 19 às 23h. Oferece também um lauto café, de terça a sábado, das 9 às 18h.

Carne com sorvete

Carne Cruda alla Piemontese, oriundi da Região de Piemonte e Vale d`Aosta, na Itália, é o prato de novembro no La Cecília Cantina & Café. Para acompanhar, o chef Matheus Batalha propõe sorvete. “Trata-se de um corte selecionado de mignon cru, picado na faca, temperado com azeite de trufa e finalizado com sorvete de mostarda Dijon. Somos a única casa em Curitiba a oferecer essa combinação ousada e saborosa”, garante o chef e sócios da casa dedicada à culinária italiana.

Todos os meses é preparado um prato ausente do cardápio. “Nossos clientes criam expectativa e, antes mesmo de o mês terminar, nos questionam sobre a novidade do próximo mês. Isso é interessante, motivador e desafiador, pois estamos buscando sempre surpreendê-los”, diz o chef.

Não tive oportunidade de conhecer o prato de novembro, mas o de agosto está na memória afetiva: Pancetta crocant – Barriga do porco curada com sal e temperos, bastante utilizada em receitas da cozinha italiana, crocante com cenoura glaceada, chips de batata salsa com molho demi-glace e alface grelhada.

Disponível apenas até final deste mês, o Carne Cruda alla Piemontese custa 48 reais.

Novembro blue e azul

Para promover a conscientização em relação ao novembro azul, campanha de combate ao câncer de próstata, o La Cecília criou dois drinques: Marguerita Blue e Lagoa Azul.

“É muito importante conscientizar a população masculina e lembrá-los que o mês de novembro reforça essa preocupação. Nossos drinks foram criados para destacar a data, oferecendo uma bebida saborosa, requintada e uma maneira diferente de nos envolvermos nessa causa”, diz o chef Batalha.

Cafeteria

“Nós selecionamos grãos especiais, tipo exportação e acompanhamos de perto o processo de seleção dos cafés do nosso cardápio, além de fazermos nossa própria torra e moagem, deixando nosso café com um aroma sem igual”, conta Fernando Ilheo a propósito do lanche da tarde à disposição no La Cecília. São oito tipos de cafés, além de chás, smoothies e milk shakes.O Afogatto, expresso curto acompanhado por sorvete de creme, está entre as preferências da clientela.

O sanduíche de croissant, recheado com presunto royale, mozzarella e tomate assado e, para acompanhar, um dos melhores cafés da casa. E na linhagem de doces, Ilheo destaca a “Pavlova, o pão de mel e a nossa incomparável Éclair (bomba de chocolate)”.

Não deixe de experimentar o Fragola i pistacchio – sorvete de pistache com calda de morangos. “Somos a única casa em Curitiba a servir o original sorvete de pistache, feito de maneira artesanal”, afirma o chef Matheus Batalha.