Comes&Bebes/Inspirar Gourmet

Escola de gastronomia

O Grupo Inspirar, mega franquia de cursos de pós e extensão universitária do país, vai abrir em Curitiba a escola de gastronomia Inspirar Gourmet. E fica em sua nova sede – uma área de onze mil m² nas Mercês (endereço do saudoso jornal O Estado do Paraná).

As matrículas estão abertas em www.inspirargourmet.com.br e alguns cursos começam já em fevereiro. No currículo, formação profissional (graduação), aulas-show, cursos rápidos e modulares, além de semanas temáticas. Até fim de fevereiro, os cursos estão com até 30% de desconto para comemorar a inauguração.

Os chefs Aguinaldo Monteiro, Kaue Henrrique Rodrigues e Larissa Guzzo comandam a primeira franquia da Inspirar Gourmet. Eles relacionam alguns cursos: Cozinhando no Forno a Lenha, Caipirinhas e Comida de Boteco, Marmita FIT, Manuseio de Facas, Cookies e Verrines, Adolescentes na Cozinha, Massas Frescas Artesanais, Zero Glúten, Preparações com Cordeiros, Granola e Barrinhas de Cereais Caseiros, Bolos Afetivos, Ceviches, Preparos com Bacalhau e Frutos do Mar na Parrilha.

Aguinaldo, com diplomas internacionais, trabalha com diferentes cozinhas, da clássica à molecular. Kaue, ex-Vindouro, Grego Gyros e Carnarolli, é um dos mais jovens chefs formados em Curitiba. É dono da Beni Gastronomia Personalizada, tendo por sócia Larissa, formada em Chef de Cuisine e Restauranteur pelo Centro Europeu em 2015 e hoje é professora do Projeto Gastronomia Sustentável Electrolux.

O novo campus foi pensado e planejado em cima de estudos, opiniões e necessidades dos alunos, professores e funcionários. No conceito sustentável, contempla painéis solares e “tem uma cisterna que faz a captação de água do solo. Toda a água utilizada no campus é proveniente dessa cisterna. Nós utilizamos um projeto de Retrofit, que é o processo de aproveitamento do que já existia no local e tem o mínimo de impacto”, diz o arquiteto Marcelo Stancatti. O projeto contempla ainda manejo de resíduos e compostagem.

Presente em 18 estados, com 25 unidades, a Faculdade Inspirar vai ainda abrir mais 14 polos.