Sensacional

Prepare-se para uma experiência de sabor: o novo espaço gastronômico do Lounge Batel, que leva o nome de Estação 918. É um quadrilátero no jardim do casarão que abriga sofisticadas salas de pôquer em Curitiba. Ali se encontra a novidade-mor, o Itiban Sushi Bar, um sucesso em Ibaiti.

Estação 918(numeração no Lounge Batel na Coronel Dulcídio) tem 204m², sendo 185m² de área útil, e capacidade para receber até 370 pessoas. Tem espaços exclusivos para alimentação de cachorros, espaço para bicicletas e uma estação de patinetes elétricos do Grin.

O Itiban Sushi Bar, dos irmãos Kurotake, é o destaque tanto por sua culinária quanto pelo serviço. Os pratos, dos tradicionais aos inovadores, são deliciosos e vistosos. A equipe de mesa e cozinha é formada por ágeis e atenciosos rapazes e moças de Ibaiti e de Curitiba.

Ibaiti é uma cidade no norte-paranaense com cerca de trinta mil habitantes, A clientela do Itiban consome meia tonelada de salmão por mês no restaurante. Com a mesma densidade populacional da área de abrangência do Lounge Batel, é possível o mesmo consumo no Itiban curitibano. Se a qualidade apreciada na inauguração for mantida, meia tonelada de salmão será insuficiente.

Quem não gosta de comida japonesa (ninguém é perfeito) pode optar por outro quiosque, onde cachorros-quentes, inspirados na cozinha alemã, são preparados com linguiças artesanais e pão típico. Custam dez reais (linguiça de 90g) e 15 reais (linguiça de 180g).

O bar do Estação 918 trabalha com cervejas artesanais, além da cervejaria Eisenbahn, que nasceu artesanal em Blumenau até ser comprada pela Schincariol. No quesito drinques, um cardápio especial composto por coquetéis com base de cerveja, assinado pelo premiado mixologista Igor Bispo. Um moedor de caldo de cana foi instalado para oferecer garapa, que também entra na receita dos drinques. A experiência nos jardins do Lounge Batel se completa com a maior caipirinha individual de Curitiba – um litro.

E tem também narguilé, um diferencial do Sky Garden, que trabalha também com cinco opções de drinques com gin, comercializados a vinte reais.

Anote: Rua Cel Dulcídio, 918. Abre diariamente, das 14 às 22h.