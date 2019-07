Vinte de julho, em homenagem à chegada do homem à Lua, festeja-se o Dia do Amigo. Em dia de compartilhar, confira:

Outback

Que tal reunir os amigos em torno de um fondue? No Outback, é uma opção mais em conta nessa friorenta Curitiba, além disso vai oferecer 50% de desconto nas bebidas alcoólicas no sábado 20 e no domingo, das 17 às 20h. A promoção não é válida para cervejas importadas, Cerveja Outback, garrafas de vinhos e de destilados. Neste período, o chope (340ml) servido em caneca congelada sai por 5,50 reais.

O fondue da casa, de queijo cheddar e o de chocolocate, é servido dentro do pão, que a gente come tudinho. No mais, os amigos podem contar com as costeletas, aquela inimitável cebola em pétalas, os burgers e os molhos.

Choripan

Reunir amigos em torno da fogueira com quentão e música é a proposta deste sábado fraterno do Choripan, nos endereços da Getúlio Vargas, 3777 e Tapajós, 30. O arraiá julino dá direito a pipoca à vontade, quentão em dobro o dia todo e chope pilsen em dobro até as 18h. Na unidade da Getúlio, também haverá música ao vivo. Ah, a casa é pet friendly, então seu amigo de quatro patas também entra na festa.

E confira uma nova opção do cardápio: Linguiça de pernil com pinhão e queijo colonial. É o décimo sabor da charcutaria exclusiva do gastrobar, que valoriza a cozinha regional, e está disponível em todas as unidades. Outra novidade é o chope Dunkel Bier Herr, que sai por R$10 (400 ml) todos os dias, até o fim do inverno. Abrem de terça a quinta-feira das 18 às 24h; sexta-feira das 18 às 2h, sábado das 15 às 2h e domingo das 15 às 23h.

Garage Vinhos

Até este sábado 20, a Garage Vinhos, loja conceito de Bodegas Wine em Curitiba, para quem comparecer acompanhado por um amigo, dará 10% de desconto na compra de qualquer dos vinhos e espumantes. Dentre as opções para quem deseja aproveitar a ação de Dia do Amigo, está um dos destaques do portfólio da casa, os vinhos Le Petit Cochonnet, reconhecidos por sua descontração, já que são fáceis de beber e harmonizar. A linha conta com as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Grenache Rosé.

Anote: Rua Teixeira Coelho, 182, Batel. A loja conceito funciona de segunda a sexta, das 9h30 às 19h30, e aos sábados, das 9h30 às 18h. Mais informações pelo telefone (41) 3528-1844.

Festa Julina

Os amigos (bicho-homem e bicho-pet) podem se confraternizar no sábado com um arraiá julino, a partir das 16h, no Complexo. Chope, drinques, vinhos e quentão, além de comidas festivas e algumas cortesias para quem chegar cedo. Tudo isso ao som de Titcho Loopers, Dj Rafael Cotait, Forró de Viola e Guiné Bissau. Ingressos no local (Rua Visconde do Rio Branco, 69), no Golden Mile Itupava, na Gasoline ou online no Sympla.

Aberto em soft opening desde o início de abril, o Complexo é a mais nova estrutura gastronômica nas Mercês, reunindo três bares com diferentes conceitos: Black Bell, Golden Mile e Red Wine. O projeto arquitetônico, em estilo industrial, é do arquiteto Fernando Henares, tendo aparência rústica e inacabada. Os muros têm pinturas do artista Thiago Galileo Barreiros Bonetto, com cores vibrantes e coloridas. E serve de cenário para as selfies entre amigos.

Abre de terça a quinta, das 18 às 24h, sexta e sábado, das 17 às 2h, e domingo, das 15 às 22h. O local também é pet friendly.