Burguer grelhado

Depois do Novo Mundo, o bairro Mercês recebe o Denver Burguer & Grill, que oferece hambúrguer artesanal, petiscos, almoço e ambiente acolhedor, simples e com bom serviço. Aliás, essas qualidades são fundamentais para uma expansão.

O Denver deixa seu hambúrguer apetitoso ao gosto e ao olhar porque a carne é grelhada no carvão: tem crocância e maciez dentro do pão francês redondo, além de recheio de vegetais frescos e queijo cheddar derretido.

Detalhe para a maionese: a receita é família e mantida em segredo por Denise Miguel e o marido Luiz Carlos de Andrade, chef de cozinha)

Além de hambúrguer de carne bovina especial com bacon, tem opção de costela, pernil, frango e em dobro. O clássico custa 21,90 reais.E o Denver Burger Duplo não passa de 25 reais. Ah, mas a garotada ama o Denver Burger Triplo – são três em um por 30,50 reais.

O Denver Frango Crispi é um hambúrguer de frango crocante servido com cheddar, maionese, pepino, cebola, alface e tomate, devidamente acomodados em um pão tipo Riviera (18,30 reais) e todos os pratos acompanham uma porção de batata frita tradicional. Ah, não se esqueça de experimentar a gélida cerveja de vinho.

A casa ainda oferece promoções. Todas as terça, há sorteio do nome de uma pessoa que irá ganhar um hambúrguer.

Às quartas, o pão com bolinho sai por 8,90 e são quatro opções à escolha: pão com bolinho recheado com queijo, pão com bolinho recheado com ovo, pão com bolinho e salada e o pão com bolinho tradicional.

Nas sextas-feiras, aquele duplo com bacon, incluindo a batata frita tradicional e um refrigerante, custa 19,90.

No almoço, até 50% de desconto. E cada amigo vale 10% de desconto no prato individual. Basta o cliente fazer o check-in, um post no seu story e compartilhar com os amigos. O desconto é válido para até cinco pessoas.

Anote: Rua Padre Agostinho, 649 – Mercês. (Estacionamento gratuito da casa). Abre das 18h às 23h. No Novo Mundo, Rua Aleixo Skraba, 114. Das 11h30 às 14h30 e das 18h0 às 23h0. (Aos sábados a tradicional feijoada)