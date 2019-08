Restaurant Week tem novidades em Curitiba

No ano que festeja uma década em Curitiba (15 anos em outras praças), o evento gastronômico que fez escola no país tem novos restaurantes entre as 43 opções de bem-comer e beber. Entre eles estão o Jamie’s Italian, dentro de shopping, e o Full Jazz Bar, dentro de hotel. E clientes dos programas de fidelidade Premmia, TudoAzul, Livelo, Dotz, Multiplus, Santander Esfera e In Mais podem utilizar seus pontos por meio da plataforma Easy Live.

Nesta 20ª edição do Curitiba Restaurant Week, de 23 de agosto a 15 de setembro, os comensais estarão diante de pratos que atendem o tema Cozinha Mediterrânea. O menu é composto por entrada + prato principal + sobremesa, ao valor de 46,90 no almoço e 58,90 no jantar. O Hospital Pequeno Príncipe, que em 2019 celebra o seu centenário, será a instituição beneficiada, com a arrecadação de um real (doação é opcional do cliente).

A previsão é que o festival movimente mais de três milhões em faturamento no mercado gastronômico de Curitiba, nos restaurantes participantes no evento.

“Apostaremos na multiplicidade e na filosofia dos povos mediterrâneos, onde comer bem, celebrar o alimento e compartilhar a mesa de forma saudável, com amigos e familiares, fazem parte do estilo de vida”, disse o idealizador da Restaurant Week no Brasil, Fernando Reis Jr, lembrando que desde 2013 a dieta mediterrânea consta da lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. Portanto, “condimentos e especiarias como peixes, frutos do mar, grãos, oleaginosas, vinho, legumes, regados a azeite serão protagonistas nesta edição do festival”.

Participam:

Anarco (Batel e Mercado Municipal)

Armazém 71

Badida (centro e ParkShopping Barigui)

Bar do Victor

Baraquias (Juvevê, shoppings Barigui e Curitiba)

Bistrô do Victor

Cabanã Montefusco

Cantina do Délio

Cantina Famiglia Fadanelli ”

Casa Varela

Cenacolo

Ernesto

Euro Bistrô

Full Jazz Bar

Jamie’s Italian

Khea Thai

L’Entrecôte de Paris

L’Epicerie

La Mafia

Le Réchaud

Limoeiro Casa de Comidas

Lobert Bistrô

Maccheroni Trattoria – Juvevê

Nuu Nikkei

Olivença

Pata Negra

Petit Chateau

Pimenta Brasserie – Alto da XV

Praça do Victor

Restaurante Garbo by Grand Hotel Rayon

Scavollo

Slaviero Essential Curitiba Batel

Swadisht Cozinha Indiana

Tartuferia San Paolo

Thai Restaurante Thailandes

Zapata Mexican Bar

Outback (soppings Barigui, Curitiba e Mueller)

Jamie Olivier

O chef Lázaro, no comando da cozinha do Jamie’s Italian, da franquia de Jamie Olivier aberto há um ano no Pátio Batel, pela terceira vez participa do Restaurant Week: duas vezes em São Paulo e agora em Curitiba. Entre os pratos de entrada, ele oferece bolinho de carne de costela. E revela: “Sabemos que é arriscado incluir essa opção no cardápio porque a concorrência em Curitiba é muito grande”.

Mas valeu correr o risco. A costela é assada lentamente com especiarias. O bolinho é empanado antes de ser frito e é servido com maionese de alho. Outras opções de entradas: Nachos italianos, que vêm a ser raviólis crocantes de queijos servidos com o picante molho arrabiata e Bruschetta de cogumelos, foccacia caseira encimada por mix de cogumelos e ricota saborizada com limão siciliano.

Pratos principais: Casarecce Bolognese (ragu de carnes bovinas e suina, cozimento com vinho tinto e finalizado com farinha de pão (pangrattato) e parma; Ossobuco com polenta mole; Nhoque caseiro ao molho de tomates San Marzano e Risto ao pesto genovês com tomates assados.

Opções de sobremesa: Torta de musse de chocolate amargo, creme inglês e praliné (pasta crocante).

Full Jazz

O chef Lucas Vicenzzo preparou um interessante cardápio para o Full Jazz Bar, inserido na filosofia do Curitiba Restaurant Week que é dar oportunidade de alta gastronomia com valores bem mais acessíveis.

Para o almoço há duas opções de entradas: Sopa de Cebola gratinada e servida com torradas além de uma Salada Caprese. Como prato principal é possível escolher entre o Medalhão de Mignon, servido com purê de baroa, quiabo grelhado e pó de azeite de açafrão e o Frango com crosta de ervas, risoto de parmesão e molho francês.

As sobremesas do almoço são Brownie de chocolate branco com avelã, com sorvete de canela e calda de banana com conhaque ou Pêra cozida no vinho com especiarias, calda de chocolate e chantilly.

No jantar, duas opções de entradas: Astrud, uma terrine de abobrinhas marinadas com creme de cogumelos e crocante de batata doce ou o Yellow Cream, sopa cremosa de milho com crispy de frango e croutons. Na sequência, The One (salmão grelhado, purê de banana da terra e vagens na manteiga) ou Ancho Again (corte de carne grelhado, coberto por molho de cogumelos e massa puxada na manteiga de sálvia). De sobremesa, Sweet Mellow (sopa de melão caramelizada com mousse de queijo recheado com doce de leite e coberto com farofa doce) ou Billie Brownie (brownie de chocolate branco com avelã, sorvete de canela e calda de banana com conhaque).