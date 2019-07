Surpresa templária

O Templo da Cerveja, bar situado no altar da badalação juvenil de Curitiba, ou seja, o Shoppingt Hauer, no Batel, tem novidade. São os sanduíches e molhos com lúpulo e cevada em todas receitas, numa criação do chef Paulo Kaiser.

O desafio do novo cardápio foi feito pelos sócios do bar para o chef Kaiser, que agora comemora: “Nossa cozinha cheira cerveja, parece uma cervejaria, vivemos a cerveja intensamente aproveitando o aroma o sabor e as características culinárias em cada prato”.

A ideia da cerveja para comer fica assim: os ingredientes variam conforme o prato. A carne do Pulled Pork, receita americana com copa lombo desfiado, é marinada e cozida na cerveja em fogo brando para aproveitar o máximo do sabor. Há opção de molhos cervejeiros para os salgados, como frango frito e coxinha.

Os hambúrgueres recebem a adição de uma Brown Ale, fabricada na região de Curitiba, foi escolhida depois de pesquisa de sabor. A versão sanduíche da Parrilla Uruguaia (churrasco grelhado com pimentão), tem seu tempero de chimichurri acrescido de uma infusão do lúpulo.

Tem mais: em homenagem ao Billy Lanches, o cardápio ganhou o Burger Chorão, com cebolas caramelizadas na cerveja. Outro antigo bar de Curitiba ganha homenagem no Beer X-Picanha, em que o vinagre do vinagrete é substituído por uma cerveja estilo Sour.

O chef Kaiser prepara para, nos próximos meses, colocar no cardápio o X-Beer Montanha, Choripan Lupulado, cachorro-quente curitibano e carne de onça com um toque de cerveja.

Experimente: o Templo da Cerveja (esquina da Cel Dulcídio com a Avenida do Batel) abre de terça a quinta, das 17h à meia-noite, nas sextas e sábados, das 17 às 2h, e aos domingos, das 16 às 23h.