Gastronômico&Orgânicos

Shopping Água Verde está realizando, nesta sexta e sábado (14 e 14), das 11 às 20h, 2ª edição do Festival Gastronômico & Orgânicos. Entre os quinze participantes está a Casa Primavera, inaugurada no mês passado com seus sanduíches e linguiças feitos com receitas de família. Os donos, Rosária e Fernando Barwinski, até homenageiam o avô sírio, dando o mesmo nome da primeira mercearia do seu Abdo.

A casa tem linguiças originais e especiais como a de carneiro com hortelã, pastrami de cupim, salame cotto (defumado) e alheira portuguesa.

A ideia do evento é incentivar produtores/fornecedores locais independente. Os expositores. ocupam um espaço de 60 metros na frente do shopping com barraquinhas de alimentos e bebidas. Também acontece palestras e workshops sobre vinhos e jardinagem.

Lisiane de Freitas, idealizadora do festival, comenta: “A participação da Casa Primavera é fundamental pela qualidade dos produtos. É um preparo diferente da carne e dos sanduíches”. “Com a chegada da primavera queremos trazer entretenimento ao ar livre para o público”, completa Emilia Grossman, administradora do Shopping Água Verde, anunciando as próximas edições para 11-12 de outubro, 8-9 de novembro e 13-14 de dezembro.

A Casa Primavera fica no bairro Santa Quitéria (Rua Curupaitis, 1654). Na vizinhança, está a casa Do André, especializada em produzir quitutes portugueses, e que também participa do festival do Água Verde. Entre suas iguarias, está um pastel de bacalhau que é qualquer coisa (me disseram e eu conto).

Anote: hoje e amanhã até oito horas da noite, faça sol, chuva ou frio.