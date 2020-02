Comes&Bebes/Bourbon

Feijoada no Tom

Imagine aquela feijoada antes de cair na folia ou para se recuperar da ressaca. A sugestão vem a propósito da volta, neste mês de fevereiro, do premiado prato do Bourbon Curitiba Hotel, sempre aos sábados, das 12 às 16h, no Tom Espaço Gastronômico com caipirinha livre, cantinho da baiana e música ao vivo.

Houve uma pequena pausa, mas a feijoada já está de volta e até entrou para o cardápio do Bourbon em outras cidades.

Ao preço de 95 reais por pessoa, a feijoada inclui farto bufê, acompanhamentos de praxe e variados, além do indispensável Cantinho da Baiana, com os salgadinhos, caipirinha e batidas à vontade.

As sobremesas são típicas brasileiras, como os doces em calda, cocadas etc.

Crianças de até cinco anos não pagam, e de seis a onze anos pagam 50% do valor. As bebidas que não estão disponíveis no Cantinho da Baiana são cobradas à parte.

O estacionamento cortesia com manobrista é cortesia do hotel.

Anote: Rua Cândido Lopes, 102, telefone (41) 3221.4600, reservas.curitiba@bourbon.com.br

Feriado

Ah, depois do Carnaval, há Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi, Feriado de Independência, Nossa Senhora de Aparecida, Finados, Natal e Réveillon. Uma sugestão para curtir um desses feriadões: o Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort.

Em todos os feriados de 2020, o Resort recebe a visita dos personagens da Turma da Mônica para brincadeiras e fotos com a criançada. Confira a agenda no site: www.bourbon.com.br

Localizado no lado brasileiro da Tríplice Fronteira, tem mais de 300 apartamentos (hipoalergênicos para não fumantes e portadores de necessidades especiais) e cinco opções de restaurantes para todos os gostos.

Dispõe ainda de baby sitter, capela, Copa do Bebê, minishopping, agências de turismo receptivo, estacionamento, internet wi-fi e room service 24h.

Para o lazer, arvorismo, escalada, arco e flecha, campo de futebol, quadra poliesportiva, Casa do Tarzan, casa na árvore, mata nativa com trilha ecológica e observação de aves, minizoo, horta orgânica, Bourbon Fun Place com boliche, cinema e jogos de mesa, Bourbon Athletic Club, Espaço Turma da Mônica, Turma da Mônica Baby, Turma da Mônica Jovem e Brincando de Engenheiro, Mandí Nature Spa, duchas circular e escocesa, saunas, piscinas internas e externas e salão de beleza.

Reserva nos links: https://www.bourbon.com.br/highlight/pascoa/bourbon-cataratas/

Telefone: 55 45 3521 3900