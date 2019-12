Linha Aconchego

Bruno Bolos, há cinco anos no mercado, cria para este Natal a Linha Aconchego, inspirada nos quitutes da vovó do confeiteiro Bruno Fernandes. Os lançamentos são Red Velvet, massa úmida, recheio suave de quatro leites, geleia de frutas vermelhas e decorado com frutas natalinas e os bolos especiais decorados com temática natalina. “Nossa ideia é sempre criar opções e sabores para cada estilo de comemoração”, disse Bruno ao apresentar suas criações na sétima edição do Save The Cake, na loja Camicado do Pátio Batel.

Os bolos ficaram expostos com toda sua formosura. E pedacinhos foram dispostos para se saber o sabor. Um mais gostoso que o outro! Afinal, como explica o confeiteiro: “É a ideia do bolo de vó que todos temos saudades .Todos temos lembranças olfativas e memórias que nos levam a períodos especiais de nossas vidas, essa linha Aconchego remete justamente a minha infância vivida nas casas das minhas avós””.

Os bolos são vendidos por tamanhos, a partir de 50 reais, por encomenda. E ganham embalagens temáticas. Para mais informações e encomendas: (41) 98841-6795 ou @brunoboloscwb.