Adagio tem hamburgueria

Na esquina da Silva Jardim com Bento Viana ergue-se o Aparthotel Adagio – dentro está o B/Side Burgers & Bowls, uma hamburgueria com jeito de restaurante ou um restaurante com jeito de hamburgueira. É um novo conceito que chega ao mercado através do grupo Accor. Depois de São Paulo, Curitiba é a segunda cidade a ter um B/Side.

Acolhedor, arejado e decorado com cores suaves e figuras de flamingos, o ambiente chega a ser jovial, não faltando cadeiras transparentes. Mesmo sendo de hotel, o B/Side é restaurante de rua, tendo uma das entradas independente da portaria. Com consultoria de André Rodrigues, idealizador do paulistano Z Deli Sandwich Shop, o projeto teve um ano de elaboração justamente visando atender também não-hóspedes.

“Aqui, buscamos desconstruir essa ideia de que um restaurante dentro de um hotel é inacessível; há entrada própria para o espaço, assim como um local convidativo e pet friendly que busca atrair tanto a geração X como millennials”, descreve Vagner Freitas, gerente geral do Adagio Curitiba, observando que o cardápio é diferenciado, visando atender “ao desejo dos hóspedes, mas também gere demanda externa”.

Assinado pelo chef Maurício Xavier, o cardápio traz burgers e também opções servidas em cumbuquinhas (bowls), além de pratos e sobremesas veganos. São “opções saudáveis e de comfort food”, diz Lucas Demetrescu, responsável Corporativo de Alimentos & Bebidas Accor Brasil.

Na lista de cumbucas, Brasileirinho é a opção que me tentou e não decepcionou: arroz branco, feijão, costela ao molho do chef, couve, chips de batata doce, farofa e ovo frito. Mas ainda vou voltar: o Famintus Burger ficou me tentando. Dentro do brioche (duplo) cabem 105g cada de bacon, mozzarella, tomate assado, maionese de ervas e pickles. De arremate, delicioso Cheesecake, entre milks tentadores O preço médio do cardápio é de 45 reais, compreendendo entrada, prato principal e sobremesa.

O Adagio Curitiba, que abriga o B/Side, é o caçulinha do grupo francês Accor, responsável por 4.800 hotéis, resorts e residências em cem países.

Anote: Av. Silva Jardim, 2424, abre de segunda a sexta das 11h30 às 22h e sábado das 12 às 17h.