Comerciantes veem em delivery forma de continuar funcionando

Com o fechamento das lojas ou restrição ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais em diversas regiões do país devido à pandemia do novo coronavírus, a opção para empresários manterem pelo menos parte das operações é a entrega de alimentos e produtos (delivery).

No Paraná, em Curitiba, o comércio Yamasaki do mercado municipal está fazendo entregas, diretamente nas residências, de frutas, verduras, cogumelos e legumes, todos frescos e de altíssima qualidade. Caso necessitem o telefone é (41) 3264.4533.

Cuidados para receber

O aplicativo iFood criou a opção de ‘Entrega sem Contato’ que pode ser escolhida no momento de realização do pedido. Para que isso aconteça, os pagamentos deverão ser efetuados online, pelo app. Na sequência, o entregador responsável pela rota será avisado e terá acesso às orientações enviadas pelo cliente para que possa concluir a entrega sem interação. O chat entre entregadores e consumidores, já disponível anteriormente, pode ser utilizado ainda como ferramenta para combinar detalhes das entregas, passando a permitir o envio de fotos para facilitar a comunicação.

Pelo Uber Eats, nas instruções de entrega, o consumidor pode colocar a observação de que quer que a comida fique na porta ou na portaria, por exemplo. No caso da Rappi e da 99Food, é possível fazer a observação pelo chat.

Com pagamento feito pelo aplicativo e com essa observação, não será necessário manusear a máquina de pagamento e ter contato com o entregador.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) orienta os estabelecimentos comerciais a oferecer o pagamento on line sempre que possível. Caso o pagamento seja em dinheiro, o troco deve ser colocado dentro de um saquinho. E as maquininhas podem ser envelopadas com filme plástico a cada uso.

No site da Abrasel, há um guia com informações sobre os cuidados para os restaurantes e entregadores.