As obras e intervenções viárias na Rua João Bettega, no Portão, melhoraram não apenas a mobilidade de motoristas que circulam pela região. Comerciantes e pedestres também aprovam as mudanças após o novo binário com a Rua Parigot de Souza.

Com o fim das obras feitas pela Prefeitura de Curitiba na via, em julho, os proprietários do restaurante RIC decidiram abrir a casa também aos domingos. O movimento aumentou e agora também servem jantar.

“Depois de três anos sem abrir o restaurante à noite, agora voltamos a ter confiança para ampliar os negócios” disse Ricardo Kennedy, proprietário do Restaurante RIC junto com a esposa Sílvia Brunkow.

Para o comerciante, as obras da Prefeitura deram mais visibilidade e atraíram mais clientes para dentro do restaurante. Com mais fluxo de gente e ampliação de atendimento foi necessário contratar mais funcionários. “Foi necessário dobrar a quantidade de funcionários”, disse Kennedy.

Para implantar o binário, a Prefeitura revitalizou 800 metros de asfalto na João Bettega. Com a alteração no trânsito, a João Bettega agora tem sentido único em direção à CIC, a partir da Rua Doutor João Tobias Pinto Rebelo até a Professor Manoel de Abreu.

A Luiz Parigot de Souza, que completa o binário, já possui sentido único em direção ao Terminal Portão. Foi a divisão do fluxo viário que deu mais visibilidade para o comércio.

No trecho entre as ruas Alberto Klemtz e a Parigot de Souza foi implantado um canteiro que organizou o trânsito de veículos nos dois sentidos da Avenida João Bettega. A instalação de semáforo nesse cruzamento melhorou a travessia de pedestres.

.