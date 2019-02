Começou a pancadaria

Começou mais cedo do que o esperado o fogo de chumbo grosso no governo de Ratinho Jr. Pinçada de uma delação, a declaração do delator da Lava Jato, Nelson Leal, diz que entregou R$ 100 mil ’em mãos’ a Guto Silva, o todo poderoso chefe da Casa Civil. Matéria mais que suficiente para que amigos e inimigos do governador e, especialmente de seu chefe da Casa Civil, mandassem bala. Nelson Leal Júnior declarou ao Ministério Público Federal que o deputado Guto Silva (PSD) recebeu esse valor em 2014, quando era deputado estadual, no prédio do DER do Paraná. Segundo Nelson, o valor foi solicitado por José Richa Filho, o Pepe Richa, irmão do ex-governador Beto Richa (PSDB), ao então presidente da Econorte, Hélio Ogama – também delator. A Lava Jato afirma que Nelson Leal Júnior era o principal responsável pelo esquema fraudulento no DER-PR. Guto Silva tratou de desmentir a delação. Afirmou ser a favor de que todo ocupante de cargo público possa ser investigado, que confia no trabalho do Ministério Público e da Justiça e aguarda que a verdade apareça. Ratinho Jr declarou que confia em seu chefe da Casa Civil, mas que vai cumprir o que prometeu em campanha e o que acha correto com a população: quer que tudo seja esclarecido para que não sobre nenhuma dúvida a respeito do assunto.

Quer ver papai

Cristiane Brasil, que tomou bomba nas urnas ano passado, e se enrolou até o último fio de cabelo na Registro Espúrio, que investiga a respeito de organização criminosa que atuava na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho, resolveu trocar de advogado. Seu processo que navega pelas águas do STF será defendido por Rafael Faria, o principal objetivo do advogado é derrubar a cautelar que a impede de falar com o pai, Roberto Jefferson.

Ratinho Jr recebe Maia

Ratinho Jr recebeu no Palácio Iguaçu, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que cumpriu agenda em Curitiba. O governador falou sobre a disposição do Paraná de atuar próximo e alinhado com o governo federal e com a bancada parlamentar do Estado em Brasília. O encontro foi acompanhado por vários deputados federais paranaenses.

Bolsonaro mantém Bebianno

Interlocutores de Jair Bolsonaro informaram ao Estado que o presidente decidiu atender aos apelos e manter o Secretário-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, no cargo, apesar das recentes polêmicas envolvendo o ministro. Bolsonaro ainda não conversou com o ministro. A informação foi dada a Bebianno por colegas.

“Corpo estranho”

Gustavo Bebianno sempre foi considerado pelos hegemônicos núcleos familiar e militar do governo um “corpo estranho” no Planalto. Ainda que militares tenham entrado em cena para defender o ministro, eles nunca se sentiram completamente à vontade com a presença dele no Palácio. Foi apenas um gesto estratégico. Se ele ficar, cobram a fatura por terem debelado a crise. Se ele cair, querem indicar o substituto ou extinguir o cargo. A desconfiança em relação a Bebianno foi reforçada pelo bom trânsito dele com veículos de comunicação.

Além do laranjal

Fato é que por trás da crise envolvendo Bebianno há mais do que o suposto laranjal de candidaturas do PSL. Parte do núcleo familiar e dos militares nunca engoliu também o bom trânsito do ministro com Renan Calheiros. Um convite de Renan para que Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, participasse da posse dos novos senadores desagradou a bolsonaristas de raiz que lutavam contra Renan na eleição do Senado. Leia Mais »

“Assassino e mentiroso.”

O deputado federal André Janones (Avante- MG) não se intimidou nem fez reverência ao poder do presidente da Vale, Fabio Schvartsman, que prestou depoimento à comissão externa da Câmara dos Deputados ontem. Janones chamou Schvarstman de bandido e mentiroso e disse que ele deveria estar preso. O deputado também ficou furioso com o secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas, Germano Vieira, chamando-o de “moleque”.

Mourão para Bolsonaro

“Diz a velha prática que roupa suja a gente lava no tanque da casa e não da casa dos outros. Esta crise está ligada às denúncias em relação aos gastos de campanha do PSL e a um certo protagonismo do filho do presidente que, no afã de defender o pai, interferiu levando as discussões e debates em rede social que acabam sendo de domínio público, o que não é bom”. Hamilton Mourão, em entrevista à agência de notícias Bloomberg, sobre o caso Carlos Bolsonaro versus Gustavo Bebianno, que o vice chamou de “futriquinha”.

Constrangimento

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou nesta quinta-feira (14), após reunião com o secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, que a situação envolvendo o secretário-geral da Presidência, ministro Gustavo Bebianno, representa um “constrangimento para todo mundo”. Informações são do G1. Acusado pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, de mentir, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, disse nesta quarta-feira (13) que não pretende pedir demissão em razão do episódio.

Sem médicos

Até o fim do prazo da segunda etapa do edital que contrata profissionais, Boa Esperança do Iguaçu, Candói, Cantagalo, Cruzeiro do Iguaçu, General Carneiro, Inácio Martins, Laranjal, Prudentópolis, Santa Mariana, outras 21 cidades no Estado tinham vagas para repor no lugar dos profissionais cubanos que deixaram o programa Mais Médicos. Em alguns lugares a situação é mais urgente, como por exemplo em Cruzeiro do Iguaçu, que está sem nenhum médico desde dezembro para atender a população de 5 mil habitantes.

Mais competitiva

O deputado federal Ricardo Barros participou na manhã desta sexta-feira (15) da assinatura da ordem de serviço para as obras de ampliação da pista e de melhorias do aeroporto de Maringá. Serão investidos R$ 81,5 milhões nas obras que tornarão a pista do aeroporto de Maringá a maior do Paraná aumentando a capacidade de transporte de passageiros e cargas. Os recursos são federais com uma contrapartida municipal.

Treze condenados

O resumo da Operação Research: esquema conduzido por duas funcionárias da UFPR que durante três anos cadastraram pessoas que não tinham relação com a UFPR como bolsistas, para que recebessem R$ 30 mil mensais. Os desvios somaram R$ 7,3 milhões. Treze pessoas foram condenadas somando 159 anos de prisão, 21 réus foram absolvidos.

Os condenados

Os condenados são CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA; TÂNIA MÁRCIA CATAPAN; GISELE APARECIDA ROLAND; MARIA ÁUREA ROLAND; MÁRCIA CRISTINA CATAPAN; MELINA DE FÁTIMA CATAPAN;ANEILDA JOSEFA DE JESUS; ANDRÉA CRISTINE BEZERRA; CHERRI FRANCINE CONCER; DAYANE SILVA DOS SANTOS; MARCOS AURÉLIO FISCHER; NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS; JORGE LUIZ BINA FERREIRA.

Oito da Vale são presos

Oito funcionários da Vale foram presos na manhã de hoje em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, são quatorze mandados de busca e apreensão, e oito de prisão. O pedido foi do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Entre os presos, estão quatro gerentes (dois deles, executivos) e quatro integrantes das respectivas equipes técnicas. Segundo o MPMG, todos são diretamente envolvidos na segurança e estabilidade da Barragem 1, rompida no dia 25 de janeiro. As prisões temporárias foram decretadas pelo prazo de 30 dias.

Reforço no PDT

Depois de ter passado sete anos no PPL (Partido Pátria Livre) e por ele ter sido eleito como deputado estadual, Marcio Pacheco cruzou a ponte e foi para o PDT. O PPL não conseguiu atingir o mínimo de 1,5% dos votos válidos para a Câmara Federal e ficou sem acesso a recursos do fundo partidário e à propaganda eleitoral no rádio e na TV. Por conta disso, o PPL foi incorporado pelo PC do B. A direção estadual do PDT diz que a chegada de Marcio Pacheco faz parte do projeto de reestruturação da sigla e que de agora em diante será mais democrático, transparente e participativo.

Marinha nas usinas

O presidente Jair Bolsonaro pretende acelerar os principais investimentos na área da Defesa e quer colocar as Forças Armadas à frente de obras públicas estratégicas, hoje paralisadas, começando por Angra 3. Caberia à Marinha – e não mais Eletrobras/ Eletronuclear – acompanhar a construção da usina, suspensa desde 2015, projeto que deverá ganhar sócio operacional estrangeiro. Coincidência ou não, um dos grandes especialistas em geração atômica é o Almirante Bento Albuquerque, titular do Ministério de Minas e Energia.

Reaparelhamento

O governo quer cuidar dos principais projetos de reaparelhamento do Exército, Marinha e Aeronáutica. Entre as prioridades estão o Sisfron, sistema do Exército para vigilância de fronteiras; os novos caças da Aeronáutica e o programa dos submarinos da Marinha, tudo orçado em mais de R$ 45 bilhões. A compra das aeronaves está adiantada com uma vantagem: pelo contrato firmado com a Saad, de cerca de US$ 45 bilhões, o primeiro desembolso só será feito depois da entrega do último dos 36 caças.

Vale para todos

Em meio ao falatório para transformar em escândalo de corrupção a transferência de R$400 mil a uma candidata do PSL não eleita em Pernambuco, setores hostis ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive na mídia, fazem vista grossa para ‘figurões’ que torraram R$60 milhões dos fundos partidário e eleitoral, em 2018, e apesar da montanha de dinheiro público, fracassaram nas urnas. Casos dos petistas Lindbergh Farias (R$2,6 milhões do PT) e Dilma Rousseff (R$4,1 milhões). A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Caso chocante de gasto do Fundo Eleitoral foi o de Lula, o presidiário: sem pôr o pé na rua, teve R$20 milhões do PT para sua “campanha”. Também ninguém menciona o caso de Romero Jucá (RR). Recebeu R$2,25 milhões do MDB, proveniente do Fundo Eleitoral, e nada. Integrante da tropa de choque anti-impeachment, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) gastou R$2 milhões do Fundo e também fracassou. Os petistas Wadih Damous e Luiz Sérgio dançaram no Rio, Zé Mentor Valmir Prascidelli, em SP. Receberam R$ 3 milhões e não são citados.

Sabe tudo

Gustavo Bebianno, agora recebendo apoio de diversas áreas do principal núcleo do governo, diante do ataque do pitbull Carlos Bolsonaro, o O2, comandou todo o processo da campanha de Bolsonaro. Sabe cada passo que foi dado, quem ajudou, quem atrapalhou e foi considerado a peça- chave do desenvolvimento da candidatura. É respeitado e Carlos Bolsonaro brigou muito para que ele não assumisse a Secretaria-Geral do governo. Motivo: Bebianno não deixava o vereador do Rio sair fora da área digital.

Vai falir

Os maiores credores da Editora Abril – Itaú, Santander e Bradesco – consideram ruins as propostas apresentadas por investidores – entre eles, o BTG de André Esteves – para comprar a dívida financeira do grupo. Ou seja: não deverá haver acordo entre os bancos e os interessados na compra da dívida, o plano de recuperação poderá simplesmente ser rejeitado e a falência da Abril ser decretada. Hoje, funcionários que sobraram, estão com salários atrasados, o que também acontece com fornecedores.

Olho na reforma

O bom relacionamento – para irritação de muita gente – entre Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, estampado no sorriso dos dois quando o general foi receber o Chefe do Governo no aeroporto, esta semana, desfaz a possibilidade de estremecimento entre eles. Por outro lado, o mesmo Mourão, em seminário da revista Voto, comparou o sistema previdenciário a “uma pirâmide financeira”. “Se o governo não encarar de frente, em 2022 não faz mais nada, só paga salário e aposentadoria”.

Ameaça

Ainda o general Hamilton Mourão: ele tem comentado, em rodas mais íntimas, que se a reforma da Previdência não sair no primeiro semestre, no segundo ela acabará sendo “empurrada com a barriga”, prolongando-se por muitos meses.

Pediu demissão

Donata Meirelles, mulher de Nizan Guanaes, pediu demissão do cargo de diretora de estilo da revista Vogue, devido ao problema gerado por sua festa de 50 anos, no Palácio da Aclamação, em Salvador, onde havia mucamas negras circulando no cenário e fazendo selfies com convidadas brancas. A própria revista, editada pela Globo, não gostou do episódio.

Outro barco

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), que não conseguiu ser a candidata de seu partido à presidência do Senado (venceu Renan Calheiros, que depois retirou sua candidatura diante a ameaça de ser derrotado), vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa. Simone, contudo, está preparando as malas para se bandear para outro partido.

Fake news

Está rodando na internet vídeo feito do alto sobre mansão cercada de grandes jardins, supostamente localizado no Uruguai e acompanhado de narração em espanhol, como se fosse parte de um noticiário de alguma emissora de TV. O narrador fala que se trata de imóvel de propriedade do ex-presidente Lula. É fake news – e muito bem feita, aliás.

Fora da grade

O programa Os melhores anos de nossas vidas, sucesso na televisão dos Estados Unidos e alguns países da Europa, não deverá voltar à grade da Rede Globo. A primeira temporada (o programa era comandado por Lázaro Ramos, um pouco desconfortável na posição) não empolgou. Não deu audiência e nem entusiasmou grandes patrocinadores. Razão: era muito mal produzido.

Candidato

Quem diria: em rodas mais chegadas, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, o O3, acha que, se não houver reeleição para a Presidência ele será candidato à sucessão de seu pai. Mais: as relações entre os irmãos não são tão cordiais. Eduardo e Carlos nada falaram sobre os problemas de Flávio, que também não fala sobre eles; esta semana, Flávio e Eduardo não comentaram a artilharia de Carlos contra Gustavo Bebianno.

Nova pose

Nos últimos tempos, as famosas deixam-se fotografar quase nuas e até exibindo os seios como suposta prática de empoderamento. Na sequência, as redes sociais abrigaram novos ensaios onde as mesmas famosas exibem fartamente o derrière, via fio dental.