Começaram as inscrições on-line para a aquisição de ingressos da Olimpíada de 2020 em Tóquio.

O site oficial das vendas de ingressos começou a receber solicitações às 10 horas desta quinta-feira no Japão. As vendas são feitas por sorteio.

O site oferece ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento e para as provas dos 32 esportes.

Cada inscrito pode solicitar até 30 ingressos em primeira opção e outros 30 em segunda preferência, mas, no total, poderá adquirir não mais do que 30 ingressos.

As inscrições para a venda inicial de ingressos estão limitadas a indivíduos residentes no Japão, que precisam estar cadastrados no “Tokyo 2020 ID”, site oficial das vendas de ingressos para os jogos. Até quarta-feira haviam se cadastrado aproximadamente 3 milhões de pessoas.

As solicitações serão recebidas até as 23h59 de 28 de maio. Os resultados do sorteio serão anunciados em 20 de junho.

A expectativa é de que haja um grande número de solicitações no site das vendas logo após o início do prazo e pouco antes do seu encerramento. O comitê organizador da Olimpíada de 2020 em Tóquio recomenda aos interessados que evitem os períodos de maior procura. Explica que nenhuma antecedência na inscrição afetará os resultados do sorteio.