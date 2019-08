O Detran-PR já está recebendo o pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV) 2019, que permite a circulação dos veículos e é documento de porte obrigatório. A cobrança da taxa de emissão é de competência do Departamento, que inicia este mês e finaliza no fim de novembro.

O prazo para pagamento do Licenciamento Anual é conforme o final das placas. Os automóveis com placas finais 1 e 2 devem ser quitados em agosto. Já para as placas que terminam com dígito 3, 4 e 5, o vencimento ocorre em setembro, e para as que possuem final 6, 7 e 8, o prazo expira em outubro. Em novembro, o prazo termina para placas com dígitos 9 e 0.

A guia de recolhimento é no valor de R$ 86,50 para todos os veículos. Os proprietários que estão em atraso com débitos de multas, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) ou Seguro Dpvat, além do valor do Licenciamento 2019, terão que efetuar o pagamento desses débitos para a emissão do Licenciamento.

O motorista que for flagrado circulando com um veículo que não esteja devidamente licenciado estará cometendo uma infração de trânsito gravíssima. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê aplicação de multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo.

Confira no site www.detran.pr.gov.br a tabela completa com as datas dos vencimentos de acordo com o final da placa. As guias poderão ser emitidas pelo site ou unidades de atendimento e pagas nas instituições bancárias credenciadas.