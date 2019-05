Com 20 restaurantes, Curitiba participa do 14º Festival Brasil Sabor que começa nesta quinta 16 de maio e vai até 2 de junho, em mais de 600 endereços de 43 cidades em 19 estados. No Paraná, o evento também é realizado em Londrina.

O Festival Brasil Sabor é uma promoção da Abrasel (Associação Brasileiras de Bares e Restaurantes), foi lançado em 2006 e pauta por oferecer aos clientes a oportunidade de experimentar receitas inéditas. A proposta é que cada restaurante crie uma receita inspirada em técnicas, temperos e ingredientes de sua região.

Em Curitiba, os 20 pratos terão preços entre R$ 10 e R$ 85. As receitas foram apresentadas na quarta-feira 15 de maio, em evento da Abrasel para convidados. Através do aplicativo Realidade Aumentada, os interessados poderão ativar o vídeo de cada prato criado para o festival para conhecer detalhes da receita.

São os seguintes os 20 restaurantes de Curitiba integrantes do 14º Festival Brasil Sabor: Avenida Paulista, Bar do Alemão, Dina Pizza, Espaço Carmela, Frens Burger & Grill, Ibérico, Lagarto , Limoeiro Casa de Comidas, Mustang Sally, Pasárgada, Peruano Gastronomia & Cultura, Pescara Cucina Italiana, Pimenta Brasserie, QCeviche!, Quintana Gastronomia, Sheridan´s Irish Pub, Taco el Pancho, Tartuferia San Paolo, Tatibana e The 80’s Ribs & Potatoes.

