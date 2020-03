Começa a temporada das flores de cerejeira em Tóquio

A Agência de Meteorologia do Japão declarou o início da temporada das flores de cerejeira em Tóquio.

Funcionários da agência confirmaram na tarde de sábado que pelo menos cinco flores desabrocharam na árvore usada como referência, do tipo Somei-yoshino, e localizada no Santuário Yasukuni, região central de Tóquio. A declaração ocorreu 12 dias mais cedo que a média. Trata-se da ocorrência mais adiantada desde que as estatísticas começaram a ser registradas em 1953.

Entretanto, as temperaturas despencaram em Tóquio no sábado, contrastando com um clima mais quente até o dia anterior. Um sistema de baixa pressão e uma frente fria provocaram granizo intermitente, registrando a temperatura de 2,5 graus Celsius para o horário de 2h da tarde.

Uma empresa comercial de informações climáticas anunciou que as cerejeiras vão provavelmente começar a florescer mais cedo que o normal em muitas áreas do oeste e do leste do Japão no decorrer da próxima semana.