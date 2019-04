Entrou em operação nesta segunda-feira (08) a linha Tubo Ferrari/Hospital do Rocio, que permitirá a ligação ao Hospital, em Campo Largo, saindo da Estação Tubo Ferrari.

Antes da nova linha, para ir até o hospital, utilizando a Rede Integrada de Transporte, era necessário descer na Estação Tubo Ferrari e seguir a pé, percorrendo uma distância de aproximadamente 2,1km.

A nova conexão não vai interferir nos horários ou trajetos do ligeirinho J02-Campo Largo/Campina do Siqueira que, partindo do terminal Campina do Siqueira, na Capital, passa pela Estação Tudo Ferrari, e depois segue para o terminal de Campo Largo.

COMO VAI FUNCIONAR A CONEXÃO – O usuário que deseja chegar até o Hospital do Rocio deverá embarcar na linha J02-Campo Largo/Campina do Siqueira, no terminal Campina do Siqueira, desembarcando na Estação Tubo Ferrari. Ali, deverá sair do tubo e se dirigir até o ponto de ônibus localizado próximo da estação com a indicação da nova linha J99-Tubo Ferrari/Hospital do Rocio, sem precisar pagar outra tarifa. A linha fará a conexão direta até o hospital.

No retorno, o usuário deverá embarcar no ponto de ônibus J99-Tubo Ferrari/Hospital do Rocio, junto ao hospital, e não pagará passagem. Ao chegar na Estação Tubo Ferrari irá pagar a passagem para entrar no tubo normalmente e de lá seguirá viagem de acordo com o destino desejado, podendo ser sentido terminal de Campo Largo ou terminal Campina do Siqueira.

O valor da passagem no embarque na Estação Tubo Ferrari é de R$ 4,50.

Confira AQUI as linhas e horários.