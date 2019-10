O presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Gilson Santos, e o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo Fonseca, assinaram na sexta-feira (11) um termo de cooperação técnica.

O termo possibilita a realização de estudos, pesquisas, projetos, treinamentos, divulgação técnico-científica e ações correlatas em diversas áreas, como planejamento integrado, mobilidade e transporte, lazer e turismo, preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população, entre outras.

Para o presidente da Comec, Gilson Santos, este é um momento importante tanto para a história da Comec, quanto para esta gestão que busca a inovação em suas ações. “Estar aliado a um órgão tão importante quando a Universidade Federal do Paraná, pensando a Região Metropolitana e propondo em conjunto com a academia novas soluções, com certeza trará ganhos inestimáveis para toda a sociedade”.

Para o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, o protocolo de intenções reafirma a disposição permanente da instituição em se relacionar com a sociedade e com as organizações governamentais.

A intenção é que a partir do Protocolo de Intenções, a Comec desenvolva projetos em parceria com o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da UFPR. “A parceria com a Comec vem ao encontro do Programa Cidades e Metrópoles, lançado no início do ano pelo ITTI e que tem essa temática, pois envolve mobilidade, smartcities, transporte metropolitano”, explica o professor Roberto Gregório da Silva, membro do Conselho Diretor do ITTI.

Participaram também do encontro o superintendente da UFPR, Mauro Lacerda Santos Filho; o diretor do Setor de Tecnologia da UFPR, Horacio Tertuliano dos Santos Filho; o fundador e superintendente do ITTI, Eduardo Ratton, e o chefe do Departamento de Transportes da UFPR e superintendente do ITTI, Roberto Gregorio da Silva Jr.