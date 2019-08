Parrillada Argentina ou dois cortes de Bife de Chorizo com acompanhamento, além de garrafa de vinho argentino, servirá ate quatro pessoas

No domingo, 11 de agosto, o restaurante argentino Cabaña Montefusco irá promover dois combos especiais, válidos com exclusividade para o almoço deste domingo, para quatro pessoas. Os combos são presentes ideais para comemorar o Dia dos Pais em família. Para quem optar por um dos combos, leva na hora uma garrafa de vinho argentino, sem custos adicionais.

Os dois combos terão o custo de R$265 e servem até quatro pessoas. O primeiro combo será a famosa Parrillada Argentina do Cabaña Montefusco. Na Parrillada Cabaña Montefusco tem, além do tradicional Bife de Chorizo, o assado de Tiras (costelinha), carré de Cordeiro, coxa e sobrecoxa de frango assadas, linguiça, e as típicas morcilla e molleja. Morcilla é uma linguiça, feita com carne suína e sangue do animal, muito apreciada pelos argentinos. Já a molleja é a glândula do timo, que fica no pescoço do boi, e é considerado um dos cortes mais nobres na Argentina, sendo muito consumida no país vizinho. O corte é uma exclusividade do Cabaña Montefusco em Curitiba. Além das carnes, a Parrillada do Cabaña Montefusco terá batata doce e abóbora cabotiá assadas na parrilla, arroz e farofa. Já a segunda opção para quatro pessoas terá dois cortes de Bife de Chorizo de 500 gramas cada, acompanhado de talharim na manteiga com alho crocante.

As reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3095-7441 e 99204-3270 (WhatsApp) ou ainda pelo site www.cabanamontefusco.com.br. A casa possui estacionamento anexo ao restaurante, com acesso pela Rua da Paz.

Serviço:

Almoço especial no Cabaña Montefusco no Dia dos Pais

Combos especiais exclusivos para almoço de domingo (11)

Para quatro pessoas, com garrafa de vinho argentino: R$ 265

Rua Comendador Macedo, 566 – Centro

Horário de funcionamento:

Sábado e domingo, das 11h30 às 15h30

www.cabanamontefusco.com.br

Reservas pelo telefone (41) 3095-7441

Facebook e Instagram: @CabanaMontefusco

Possui estacionamento gratuito nos finais de semana.

Fotos: Divulgação.