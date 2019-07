Faz tempo que a situação dos presídios brasileiros é problemática, caótica e inaceitável. Eles estão dominados pelos criminosos. Celas lotadas e rebeliões sangrentas revelam o total descaso do poder público com o sistema prisional. A ideia de condenar o cidadão que cometeu crime para educá-lo e inseri-lo novamente na sociedade é praticamente uma utopia. Pouquíssimos exemplos de cadeias do país podem ser mostradas como boas. Em geral, ir para a cadeia significa viver em um ambiente aterrorizante, dominado pelas facções, as quais, mesmo presas, continuam mandando no crime organizado e determinando o que deve ou não acontecer atrás das grades.

Diante dessa desordem torna-se impossível confiar no sistema prisional. Ações de combate à criminalidade nos presídios devem ser cada vez mais frequentes. Um exemplo é a operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nos estados de Roraima, São Paulo e do Paraná que tem como alvo uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios em todo o país. As investigações da Operação Hipaspistas dão sequência aos trabalhos da Operação Érebo realizada no fim de novembro do ano passado, quando a PF identificou e mapeou uma estrutura da facção em Roraima, responsáveis pelos ataques que ocorreram em Roraima entre 29 e 31 de julho de 2018.