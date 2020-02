Com um dos pioneiros do techno, Warung dá o start em fevereiro com Chris Liebing

Na vibe do verão, Chris Liebing, D-Nox e Cuartero serão algumas das atrações da primeira noite de fevereiro (07)

Com apenas uma semana de intervalo, o Warung começa fevereiro com reencontros muito aguardados pelo público. Chris Liebing, D-Nox e Cuartero serão os headliners da noite com sets inovadores na festa do dia 07 fevereiro. O toque brasileiro da noite ficará por conta do Gabe, Fran Bortolossi, Zac e Gusta-vo.

Com apresentações marcantes, o alemão Liebing foi uma das atrações mais elogiadas pelo público na festa de 15 anos do Club e na noite do dia 16 de junho de 2018. Com o seu retorno, as expectativas não seriam diferentes. Um dos pioneiros do techno na cena mundial, o DJ traz o seu talento para mixar e criar hits que fazem sucesso pelo mundo para as pistas do Templo da Música Eletrônica.

Também vindo da Alemanha, D-Nox começou sua carreira nos anos 90 e se tornou reconhecido internacionalmente. Na linha do progressive e tech house, o DJ vai muito além da música, sua conexão com a pista e carisma conquistam fãs por onde passa, o que não é diferente no Warung.

A pista Garden será apresentada pelo selo Sanity do espanhol Cuartero, que retorna à casa com seu estilo groovy e cortes vocais que transformam seus sets em únicos, junto com Gabe e Fran Bortolossi. Para fechar o line up, Zac e Gusta-Vo também comandam as pick-ups da noite.

Os ingressos para a festa estão à venda entre R$ 99 e R$ 143 no site do Warung Beach Club, nos pontos oficiais localizados no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nas ticketeiras Blueticket e EventBrite, e na Warung Store (Balneário Shopping).

SOBRE OS ARTISTAS

Chris Liebing: O DJ e produtor, com suas raízes no techno, é conhecido mundialmente por sua constante evolução na música eletrônica. Com cerca de 30 anos de carreira, suas habilidades vão além da música, seu talento para tecnologia se aplica diretamente nas pistas, o que inspira gerações.

D-Nox: Com mais de 20 anos de carreira, o DJ e produtor Christian Wedekind aka D-Nox faz parte da elite mundial nos decks. O artista é conhecido por seus sets que variam entre o progressive house, electro, minimal e techno. D-Nox também dirige dois selos de gravação muito bem sucedidos, a Prout Music e Plastik Park.

Cuartero: Nativo de Málaga, na Espanha, Cuartero começou a produzir com 15 anos, lançando suas primeiras produções em 2009. Com a ideia de priorizar a essência da música, o artista fundou sua própria marca, Sanity, em 2011. Seu estilo contagiante, músicas incisivas e sets emocionantes o tornaram um dos DJs mais requisitados da cena eletrônica.

PRÓXIMAS FESTAS WARUNG BEACH CLUB

Data: 22 de fevereiro

Atrações: Leoz, Khen, Guy J, Fran Bortolossi B2B Boghosian e Guy Gerber.

Data: 23 de fevereiro

Atrações: Kaiq, Albuquerque, Marco Carola, Bianco Vargas, Mandi e &Me B2B Adam Port.

Data: 24 de fevereiro

Atrações: Nezello, Wehbba, Traffic Jam, Tiga, Renato Ratier, Dubfire e Seth Troxler.