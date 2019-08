Empreendimento que já nasceu um ícone da arquitetura contemporânea, o residencial ÍCARO Jardins do Graciosa foi entregue aos moradores neste mês de agosto pela incorporadora AG7. Com referências modernistas, realçando a estética urbana e atual do concreto aparente em diálogo com as áreas verdes, o edifício adota o conceito de casas suspensas. Localizado no bairro Cabral, o ÍCARO tem projeto arquitetônico assinado pelo Studio Arthur Casas e paisagismo por Renata Tilli. No evento de entrega do residencial de luxo, a incorporadora AG7 abriu a nova exposição da Galeria 31 – espaço de arte, cultura, design e inovação que funciona dentro do apartamento-modelo do ÍCARO –, em parceria com as galerias SIM e Simões de Assis e com a LinBrasil, licenciada da linha Clássica de Sergio Rodrigues no Brasil e no mundo. A exposição “Panorama – as vistas da arte contemporânea” traz ao público um relato da produção recente de artistas brasileiros de diferentes gerações, a partir do acervo das Galerias SIM e Simões de Assis.