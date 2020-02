Com presença do comando da CBB e ex-NBA Rafael Araújo, Brasil vence Uruguai em SJP

O presidente Guy Peixoto, acompanhado do secretário geral da CBB, Carlos Fontenelle, agradeceu a contribuição de todos em São José dos Pinhais e região, para o desenvolvimento do basquete e aumento de interesse no esporte.

O ex-NBA, Rafael Araujo (BABBY), também esteve presente no ginásio e durante conversa com a imprensa, junto do representante da comissão técnica do Brasil, Leo Figueiró, destacou aos professores, praticantes e alunos que participaram da conversa e respiram basquetebol a CLÍNICA DE BASQUETE que será realizada nas quadras do ginásio Marista, no Batel em Curitiba, durante os dias 28 e 29 de março.

