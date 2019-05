Maharishi University of Management, que possui um dos mais conceituados mestrados em computação dos Estados Unidos, oferece cursos e estágios remunerados para brasileiros na cidade de Fairfield, em Iowa

Com o tema “Otimizando o funcionamento do cérebro para profissionais de sucesso”, o encontro gratuito acontecerá nesta sábado (04), a partir das 9h30, no Radisson Hotel Curitiba, na Capital. Para garantir a participação, a inscrição deve ser feita online e via email com nome completo e RG (veja mais informações abaixo).

Durante o evento, o Ph.D em computação, professor e diretor emérito da Maharishi University of Management (MUM), Gregory Guthrie, dará detalhes sobre o programa, que combina avançados métodos acadêmicos e estágios remunerados em grandes empresas como Microsoft, Google, Amazon, entre outras diversas, com visto de estudante F-1. “A média de salários anual dos estágios é de U$ 80 mil, além do auxílio financeiro oferecido em forma de empréstimo bancário, o financial aid award, como chamamos”, ele explica.

Gregory abordará ainda o cenário do mercado de TI nos Estados Unidos, os cursos oferecidos, o nível de criatividade necessário para atuação na área e a estrutura do programa, que inclui a Meditação Transcendental como parte do currículo. “Esta técnica sistemática e científica reduz o estresse, aumenta a criatividade e capacidade de resolver problemas, potencializando o autodesenvolvimento dos alunos”, conta o diretor.

A diretora do programa de Mestrado em Ciência da Computação, Elaine Guthrie, falará sobre os atributos necessários para ser admitido pela universidade e como funciona cada etapa, além de depoimentos de alunos brasileiros que estão atualmente no programa. “Temos mais de 1.100 alunos de 70 países. Destes, 20 são brasileiros, sendo que 13 estão conosco no momento: sete alunos estudam no campus e o restante trabalha em empresas americanas na fase de Treinamento Prático Curricular.

Thiago Abreu da Silva, de Florianópolis (SC), diz que gostaria de ver mais brasileiros aproveitando esta oportunidade que a MUM está abrindo junto ao mercado americano. “Só para ter uma ideia, graças ao empréstimo fornecido por banco americano parceiro da universidade, o valor inicial por aluno varia entre U$ 3 a 7 mil apenas. E só começamos a pagar pelos custos remanescentes na fase do estágio remunerado, chamado Curricular Practical Training, mandatório para este tipo avançado de mestrado”, conta.

Entre as especializações oferecidas estão Desenvolvimento de Software, Programação Web e a premiada Data Science. Thiago está cursando a 6a disciplina da trilha de Data Science, que será seguida por mais quatro no campus, três online e um ano de estágio profissionalizante. “Então terei meu título de mestre e poderei trabalhar por mais três anos aqui em empresas americanas via o apoio da universidade, na fase chamada de Treinamento Prático Opcional (Optional Practical Training)”, explica o aluno.

No evento, o público terá os detalhes do mestrado, que engloba de 8 a 9 meses de estudos com profissionais gabaritados e no sistema de blocos, ou seja, é cursada uma disciplina por mês no campus e uma online a cada quatro meses, ao longo do estágio profissionalizante. Os próximos ingressos deste ano na universidade acontecem em agosto e novembro.

O aluno da MUM ainda ganha abertura de conta bancária, plano de saúde, carteira de motorista, geração do Social Security Number, curso de inglês, treinamento em Estratégias de Carreira e diversas palestras instrucionais sobre o mestrado, programas de estágio e trabalho.

Além de um local seguro, sustentável e com todas as referências credenciadas pela Higher Learning Commission, dos EUA, a MUM oferece dormitório individual, refeições vegetarianas orgânicas, instalações esportivas e recreativas.

SERVIÇO

O quê: Palestra da Maharishi University of Management para estudantes e profissionais de computação – “Otimizando o funcionamento do cérebro para profissionais de sucesso”;

Quando: 04 de maio (sábado), das 9h30 às 12h;

Onde: Radisson Hotel Curitiba, Avenida Sete de Setembro, 5190, Batel, Curitiba.

Como: Inscrição gratuita no site http://bit.do/ePeU4 (levar RG no dia do evento) e envio de email com nome completo e RG para o e-mail eguthrie@mum.edu ou no link https://compro.mum.edu/brazil-recruiting-tour/

Mais informações: https://compro.mum.edu/